Consejos para aliviar la zona perianal, por Calmorrane Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Desde hace algunos años, usar productos ecológicos es prioritario para la sociedad. Existen diversos motivos que han impulsado esta tendencia; por ejemplo, la contaminación y su repercusión en la calidad de vida de las personas, el daño que provocan los químicos irritantes en el cuerpo y, finalmente, la enorme huella de carbono que sigue deteriorando el planeta.

Por otra parte, el uso de productos orgánicos en zonas sensibles del cuerpo ha demostrado poseer una elevada efectividad como alternativa que no produce efectos secundarios. Este es el caso de los productos de Calmorrane, reconocidos por su gran utilidad en el cuidado del ano y los genitales.

¿Qué actividades cotidianas generan molestias en la zona anal? Las tareas de la vida cotidiana hacen necesarios hábitos que, muchas veces, pueden resultar dañinos para el cuerpo humano. Entre ellos se encuentra la práctica de trabajos que exigen extensas jornadas laborales sentadas, los entrenamientos de alto rendimiento que implican largas rutas en bici o una alimentación irritante para las mucosas. De esta manera, se pueden anidar patologías como hemorroides, fístulas, irritaciones, picazón o infecciones que provocan dolor y dificultan el bienestar del ano y los genitales.

La clave está en una buena higiene, llevar una dieta equilibrada de frutas, vegetales y cereales integrales y hacer ejercicio. Cambiar el estilo de vida y ser constante no es fácil; por eso, se recomienda crear rutinas de autocuidado que mantengan el ano y los genitales limpios, hidratados y elásticos. Calmorrane está hecho con ingredientes ecológicos que, además de aliviar patologías como las hemorroides, reúnen activos que previenen la formación de hongos e infecciones anales y genitales.

Calmorrane: la alternativa ecológica para el cuidado del ano Calmorrane es un laboratorio ecológico y artesanal especializado en el cuidado y la higiene del ano y experto en la elaboración de productos orgánicos. Su producción emplea herramientas y técnicas innovadoras, y usa ingredientes naturales con activos calmantes, hidratantes, cicatrizantes, antiinflamatorios, analgésicos y regeneradores, entre otros. Además de tratar las hemorroides, el uso diario de sus productos también ayuda a combatir hongos e infecciones genitales y anales.

Investigan, formulan y testean con el soporte de profesionales en proctología, dermatología, sexualidad anal, ciclistas o ginecología.

La fabricación se hace de modo artesanal, unidad por unidad y en pequeños lotes. Están certificados por las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) por la Agencia Española del Medicamento, los Procesos Normalizados de Trabajo (PNTs) y con el Título de Taller Artesano por la Comunidad de Castilla y León.

El laboratorio Calmorrane representa el mundo rural, la cultura sostenible y es el ejemplo de que los productos 100 % naturales sí son eficaces. Por todo ello, se ha consolidado como una de las mejores opciones para prevenir y aliviar las hemorroides, y para dar mimos y cuidados diarios a una zona tan primordial y sensible del cuerpo como lo son el ano y los genitales, con o sin patologías.



