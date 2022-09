Denisse Morel: una ‘millennial’ reinventa los 90

Joven millennial de apenas 23 años, graduada con honores en el Instituto Técnico Superior Mercy Jáquez en 2019. Sus comienzos fueron diseñando para la primera y más importante empresa de la República Dominicana, Moda Sostenible RD, y en el año 2020 fundó Denisse Morel Studio, dando un nuevo paso en el mundo de la moda, brindando la oportunidad de crear, confeccionar y vender sus colecciones sin necesidad de un local físico a marcas locales.

Este año participó en Rd Fashion Week 2022, siendo una de las más destacadas dentro del mismo y recibió todo tipo de elogios y reconocimientos.

Si bien la moda de los noventa arrancaba con el espíritu rebelde de “Thelma y Louis” y finalizaba con la distopía futurista de “The Matrix” y que tenía la banda sonora de Nirvana, las Spice Girls o George Michael. Una moda que recogía la estética “grunge” de Perry Ellis. Denisse Morel ha conseguido no sólo reinventar sino dar su estilo propio al slip-dress, el legendario vestido de Calvin Klein fusionándolo con la ropa de inspiración tecno y los kittenheels, esos zapatos fetiche de los 90 perfectos para combinarlos con unos vaqueros.

Ha marcado su estilo totalmente diferenciado del resto de diseñadores actuales y se ha subido al mundo tecnológico con su marca. Bien podría ser ella la nueva Andy Warhol dentro del mundo de la moda que viene.

Ella es la representante de su país en el mayor y único festival del mundo de la moda, Moda Visión que se celebra en Valencia en este mes de septiembre. Un placer para nuestros sentidos y nuestra vista. Mucha suerte.



1- ¿Qué tipo de clientes y clientas atiendes? El público al que voy dirigido es muy variado pues todo el que se siente identificado con la época sin importar su edad ha decidido usar mi ropa y apoyarme.

2- ¿Qué es la moda para ti? La moda para mi es la representación de lo que somos a través de de que vestimos y que generalmente va influenciado por la música que escuchamos, los libros que leemos, las actividades que frecuentamos, etc…. Y muy de la mano del mercado.

3- ¿Es difícil ser mujer en el mundo de la moda? Realmente con la poca experiencia que tengo diría que no pues siendo mujer y muy joven en este mundo he obtenido bastantes oportunidades y mi propio espacio dentro de este mundo tan variante y competitivo como lo es el de la moda.

4- ¿Cómo está la industria? Al trabajar con diversas marcas dentro de mi estudio puedo decir que La industria de la moda en República Dominicana está fluyendo de buena manera, los dominicanos están consumiendo local cada vez más, pues hay muchas marcas locales haciendo un excelente trabajo con el producto que ofrecen con un buen diseño y con muy buena calidad.

5- ¿De dónde nace tu vocación? Mi interés y vocación por la oda podría decir que nací con el, pues desde que tengo uso de razón quería ser diseñadora, y cortaba la ropa mía y de mis padres para hacerle ropa a mis muñecas. A partir de ahí mi interés por hacer cosas con mis manos creció y en vez de hacer cursos técnicos como era lo común en jóvenes de la época decidí estudiar Pintura y decoración de interiores con con 12 años y ya a los 16 comencé mi carrera profesional de Diseño de modas.

6- Define tu estilo… Aunque no tengo un estilo definido mi estilo está muy influenciado por la moda de los 90’s y 2000, fiel amante de los mom’sjeans y los overoles de mezclilla, los vestidos lenceros, y la moda Gunge.

7- ¿Cómo se viste en la calle? Ohhh, esta pregunta me encanta pues en general para yo poder ver lo qué se viste en las calles y ver a todas las clases sociales, lo que visten suelo visitar la ciudad colonial de mi país y literalmente se usa de todo, hay muchos estilos, hay mucho boho chic, Sporty, casual, grunge, hipsters y minimalistas.

8- Cuando no estás diseñando, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Me gusta mucho leer, y conocer lugares turísticos de mi país.

9- ¿Qué te has propuesto aportar al mundo de la moda? Suelo tener un pequeño defecto al que le he sacado mucho provecho y es el que suelo no dejar ir por completo el pasado, sin embargo lo he podido transformar en lo que me hace ser yo y poder llevarlo a la actualidad, al futuro sin necesidad de estar pendiente a las tendencias y creo que ese es mi aporte a la moda, lograr que las personas se sientan identificadas con épocas, con personas y con música que le traigan recuerdos y que te muevan por dentro mediante mi ropa.