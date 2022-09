Recuperación del canon de entrada, por Best House Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La rentabilidad y la inversión de una franquicia dependen del sector de negocio, la estructura de márgenes, costes y los ingresos que se consiga y del importe de la inversión inicial. Este importe inicial se conoce como canon de entrada y es la cantidad que el franquiciador cobra al franquiciado en el momento que comienza con este modelo de negocio, al utilizar su marca.

Best House, una de las empresas líderes de franquicias inmobiliarias en España, ofrece ventajas competitivas a sus franquiciados como lo es la garantía ante notario de la recuperación del canon de entrada (protocolo n.º 2809). Además, posee la condición de la renovación del contrato de franquicia sin canon de entrada.

Best House garantiza la recuperación del canon de entrada La red de franquicias inmobiliarias Best House recompensa a sus franquiciados con una cláusula contractual en la que les garantiza la recuperación del canon de entrada así como de la inversión realizada si deciden formar parte de este conglomerado. Es la única firma en el sector que contempla esta medida a fin de crear incentivos para fomentar la colaboración de los asociados con la central.

De acuerdo al mecanismo establecido por la firma Best House, en primer lugar, se contabilizan todos los pagos que la cadena realiza directamente a la franquicia y se suman los pagos que la enseña realiza por cuenta de los asociados. También se suman los ahorros que el asociado logra al contratar a precio de grupo.

Por tanto, en caso de que la cantidad resultante sea inferior a los pagos que ha realizado el franquiciado, la central abonará la diferencia.

Grupo Best ofrece formación universitaria Grupo Best es la empresa franquiciadora que ofrece una formación inmobiliaria universitaria de primer nivel a los franquiciados. Este importante beneficio se logró gracias a un acuerdo firmado con la Universidad Europea (eUniv) y la Escuela de Criminología Aplicada y Seguridad (ECAS). A través de esta formación destinada al colectivo de la profesión inmobiliaria, la firma demuestra la firme intención de profesionalizar el sector inmobiliario.

Esta formación, impartida por expertos profesionales líderes en facturación y resultados en sus respectivas competencias, contempla todas las áreas del negocio: comercial y operativa, jurídica, financiera y digital. Asimismo, la firma asesora a los franquiciados en la captación y selección del personal para su franquicia, entregando la asistencia continua en todo el desarrollo de negocio.

En resumen, el Grupo Best es sinónimo del respaldo de la franquicia inmobiliaria más rentable en España.



