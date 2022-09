JC Ferrero Equelite Sport Academy, una de las mejores academias para entrenar a nivel profesional Emprendedores de Hoy

Con el objetivo de desarrollar el máximo nivel de juego, los deportistas necesitan un espacio capacitado para mejorar sus habilidades. En este sentido, hay muchas escuelas de tenis en el país.

Entre ellas, queda fuera de toda duda a la vista de los resultados de sus jugadores a lo largo del verano que JC Ferrero-Equelite Sport Academy es una de las academias donde mejor se entrena si se quiere intentar ser profesional.

Junto a la inmensa actuación de Carlos Alcaraz en el US Open y la coronación de Pablo Carreño Busta con su primer máster, 1.000 son los resultados también en categorías inferiores con jóvenes talentos que han ganado torneos profesionales ITF Mens, el Campeonato de Estados Unidos sub16 o el Campeonato de Europa por equipos en esa misma categoría. Es también especialmente reseñable la actuación en el US Open de Emilio Nava quien ganó su primer partido de Grand Slam y cayó en segunda ronda ante Andy Murray, al que le gano un set. Pero, ¿cómo han conseguido estos resultados?

Espacios profesionales en JC Ferrero-Equelite Sport Academy El tenis es un deporte que requiere fuerza y entrenamiento constante, por eso los jugadores requieren un lugar que responda a las necesidades de la preparación. JC Ferrero-Equelite Sport Academy es una academia profesional con más de 25 años de experiencia ofreciendo atención a las personas que se desempeñan en este deporte. Ubicada en el municipio Villena, España, el complejo deportivo cuenta con 120.000 m², en los que hay más de 20 pistas de tamaño olímpico. La intención principal del espacio es ofrecer instalaciones sólidas capaces de sacar el máximo potencial de los jugadores.

Uno de los aspectos que posiciona a la academia entre una de las más conocidas a nivel nacional es el reconocimiento que ha tenido en los últimos años. Destacando la consecución del número 1 mundial por Juan Carlos Ferrero en 2003, quien ahora dirige la Academia donde también reside.Los jugadores entrenan en las instalaciones, pero también se alojan en las habitaciones que ofrece la academia de tenis (y ahora también de pádel) con todas las comodidades que necesita un deportista. Entre estas, destacan los diversos campos de entrenamiento, un gimnasio moderno, sala de estar, espacio de televisión, dos piscinas, jardines y mucho más.

Programas de competencia para desempeñar las habilidades De la mano del excelente espacio que ofrecen las instalaciones, JC Ferrero-Equelite Sport Academy dispone de diversos programas que preparan a los jugadores para las competiciones. El programa de competición anual cuenta con un número limitado de plazas, programa exclusivo para garantizar los entrenamientos personalizados, así como una planificación especializada para el deportista. Con un total de 38 horas, las clases se ejecutan todas las semanas, sin importar los días de descanso. Este programa se dirige a quien busca desarrollar sus habilidades al máximo, así como entrar en la élite del deporte.

Además de este programa, disponen de otros programas que se ajustan a las necesidades de los atletas, como la competición de corta estancia, el summer stage y planes tanto para adultos y jóvenes de diferentes edades. También es importante mencionar que presentan la opción de combinar los estudios con el deporte, de esta forma, los jóvenes que deseen especializarse en el tenis (o ahora también en el pádel) tienen la oportunidad de entrenar y llevar sus clases a la par.

Con todas las opciones que brinda JC Ferrero-Equelite Sport Academy, la academia se ha posicionado entre aficionados y profesionales como un lugar completo para entrenar y formarse de una manera única



