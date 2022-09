​Mercedes Milá y cuatro atletas con diversidad funcional protagonizan la web serie Vidas Paralímpicas El programa consta de cuatro capítulos que se pueden ver desde en el blog de Cofidis 'Vive más Vidas' Redacción

La periodista Mercedes Milá se ha sumado al proyecto social Vidas Paralímpicas de la entidad financiera Cofidis para convertirse en la presentadora y conductora de una inspiradora web serie de entrevistas en las que cuatro deportistas paralímpicos desvelan su lado más personal.



El ciclista Alfonso Cabello, que nació sin el antebrazo izquierdo; el saltador de longitud Iván Cano, quien sufre albinismo con discapacidad visual; la nadadora Núria Marqués, a quien amputaron una pierna a los 8 años, e Iraide Rodríguez, cuya parálisis del tren inferior no le impide practicar el ciclismo, son los otros grandes protagonistas del programa, en el que la presentadora los acompaña por el recorrido de su vida junto a sus allegados y los profesionales en quienes se apoyan día a día.

Como patrocinador principal del Comité Paralímpico Español desde 2011, Cofidis no sólo quiere respaldar a los deportistas de élite para que puedan lograr sus objetivos deportivos, sino que también pretende dar a conocer sus vidas y sueños. Por este motivo y con el fin de dar más visibilidad a su programa de acción social, la entidad financiera ha invitado a Mercedes Milá a unirse al proyecto Vidas Paralímpicas, en el que además de apoyarles para que puedan competir, entrenar y construir una nueva vida, les brinda la oportunidad de contar sus propias historias de superación personal a través de una entrevista con una de las periodistas más carismáticas y mediáticas de España.

Con un estilo documental, fresco, dinámico, veraz y espontáneo, las entrevistas son el retrato de cada uno de ellos a partir de sus recuerdos, emociones y sueños captados a través del singular prisma de la popular entrevistadora. En el proyecto también ha participado el grafitero orensano Mon Devane, que ha querido sorprender a los protagonistas con una sorpresa inspirada en sus propias historias.

La serie consta de cuatro capítulos, de aproximadamente 6 minutos de duración, que se podrán ver desde hoy en el blog de Cofidis Vive Más Vidas.

Apasionado de los coches y los motores, la vida del cordobés Alfonso Cabello, campeón de ciclismo paralímpico en Londres, Rio y Tokio, demuestra una gran confianza en sí mismo. “Cuando hay una diferencia como podría ser una discapacidad, es muy importante que no te pongan trabas antes de que tú te las encuentres”, ha comentado durante la entrevista.

El alicantino Iván Cano, fanático de la ciencia y la cultura egipcia y campeón paralímpico en Tokio 2020, muestra en el video su gran coraje ante la adversidad. “Para lo que estás luchando y trabajando cada día, si tú le das un valor especial eso cobra todo el sentido del mundo y le quita la oscuridad a cualquier día”, ha señalado el deportista.

La historia de la nadadora barcelonesa Núria Marqués, campeona paralímpica en Río 2016, se distingue por la pasión y el afán de superación. “El deporte y mi discapacidad me han enseñado a ser lo que soy, a crecer y a seguir superándome día a día”, ha explicado en su correspondiente capítulo.

En cuanto a Iraide Rodriguez, miembro del Equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, su experiencia refleja una gran energía y sensación de libertad. “En el deporte encuentro la libertad que no tengo en mi vida diaria porque no tengo que preocuparme de nada más que de pasármelo bien”, ha señalado por último la joven ciclista.

Por su parte, Mercedes Milá ha explicado cómo ha sido su experiencia en el proyecto y ha agradecido el apoyo de la entidad financiera en proyectos como éste en el que ha participado: “Lo que más recuerdo de las entrevistas que realicé con los atletas para Cofidis fue que tengo la certeza total de que, si no fuera por esta empresa, no podrían competir. Y ellos son buenísimos, por lo tanto, ese derecho se lo concede Cofidis”, ha afirmado la presentadora.

Anna Golsa, directora de Digital Business y Marketing de Cofidis, ha comentado: "Vidas Paralímpicas es una serie de entrevistas inspirada en historias reales de deportistas que son ejemplos de superación, esfuerzo y autoestima, por ejemplo, para afrontar situaciones adversas. En Cofidis queremos darles voz porque son ejemplo para seguir y aprender por parte de todos".

