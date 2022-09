Ahorrar en costes de mantenimiento de formularios con el nuevo Stylo de DocPath Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 07:55 h (CET) Con la última versión de su software documental Stylo, DocPath aumenta aún más la versatilidad de este servicio web y las ventajas que el producto ofrece a las empresas Con la última versión de su software documental Stylo, DocPath aumenta aún más la versatilidad de este servicio web y las ventajas que el producto ofrece a las empresas.

Con este producto, DocPath se ha centrado en ayudar a los departamentos de Marketing y Legal, evitándoles grandes costes y largos procesos para modificar, gestionar y mantener los diseños de la compañía.

DocPath Stylo es una potente herramienta que permite a sus usuarios poder editar formularios (plantillas para crear documentos) desde la web. Mediante una conexión directa con el repositorio de plantillas (DocPath XFRepository) Stylo proporciona un control sobre las modificaciones que se realizan en las plantillas, de forma que los cambios realizados quedan reflejados y deben pasar por un proceso de validación posterior para ser aceptados.

De esta forma, no debe preocupar por que se hagan cambios sin consentimiento, puesto que se pueden configurar controles de seguridad para evitar problemáticas. Además, si se llevan a cabo cambios no deseados, se podrá retroceder en el tiempo gracias a las versiones que Stylo crea dentro del repositorio. Su conexión directa a la red permite que los distintos usuarios de una misma compañía se aseguren de que todos los cambios quedan registrados.

Cabe destacar que DocPath Stylo no solo permitirá ahorrar costes para llevar a cabo modificaciones sobre las plantillas ya existentes, sino que además posibilita a departamentos como Marketing crear nuevos formularios, presentaciones, folletos, etc. reutilizando elementos ya existentes en el repositorio, extraídos de otros formularios previamente creados.

Por lo tanto, Stylo se ha convertido en una herramienta potente y de gran valor para múltiples empresas que ya gozan de sus ventajas y, sobre todo, del ahorro que supone para la compañía, evitando largos procesos de comunicación entre departamentos para realizar pequeños cambios en plantillas ya creadas, eliminando, a su vez, la necesidad de asumir grandes costes en equipos de mantenimiento de formularios, todo ello mediante una interfaz intuitiva y fácil de usar.

Acerca de DocPath

DocPath es una empresa líder en la fabricación de software documental empresarial orientado a CCM, que ofrece a sus clientes internacionales la tecnología que les permite complementar su ERP e implementar procesos avanzados de Document Output Management, Customer Communications Management y software documental de spooling. Fundada en 1993, DocPath tiene sedes en Europa, los EE. UU y América Latina y está presente con sus Soluciones en compañías de todo el mundo. Entre sus clientes figuran bancos de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos de negocio. DocPath mantiene un fuerte compromiso con el I+D+i, área a la que destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.

Para más información se puede visitar: www.docpath.com

Aviso legal: DocPath es una marca registrada DocPath Corp. Todos los derechos reservados. Otras marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

