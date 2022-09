¿Cómo puede perjudicar el ruido en la concentración y el estudio? Emprendedores de Hoy

A partir de diversos estudios de entidades y empresas especializadas, se ha demostrado que los centros educativos están expuestos a elevados niveles de contaminación acústica provocada por ruidos externos. El exceso de bullicio y los sonidos ajenos al ambiente tienen un impacto negativo, no solo en la salud de los alumnos, sino también en su rendimiento y concentración. Si bien es inevitable que se continúen produciendo sonidos en el entorno, la instalación de paneles acústicos en el aula, siendo una solución idónea para eliminar el ruido y la reverberación.

El impacto negativo del ruido en la concentración y el estudio Realizar actividades que requieren concentración como leer, escribir y estudiar, con un nivel alto de contaminación acústica es una tarea compleja para todas las personas y más aún para niños y adolescentes. Durante estas etapas de vida, los jóvenes son especialmente sensibles a las altas exposiciones acústicas, que pueden llegar a causarles dificultades en el aprendizaje, además de serios problemas de salud.

Esto se debe a que el ruido es un importante agente de estrés auditivo y mental, que dificulta la concentración y genera agotamiento con facilidad. En consecuencia, se ha demostrado que estudiar en entornos muy bulliciosos impacta negativamente en el rendimiento escolar.

A su vez, la actividad académica no se puede llevar a cabo de forma adecuada en entornos con mal acondicionamiento acústico, ya que el aprendizaje se dificulta ante la complejidad de poder escuchar fluidamente al docente.

Los espacios con excesivo sonido reflejado no permiten que el docente enseñe en un ambiente ameno porque deben elevar su voz en exceso. En consecuencia, el tiempo de reverberación aumenta, agravando aún más la contaminación acústica y generando incomodidad entre la comunidad educativa, ya que se produce mucho ruido de fondo y el mensaje no llega de forma clara.

La instalación de paneles fonoabsorbentes en centros educativos El sonido molesto en el aula puede provenir tanto de agentes externos (tráfico u obras) y del propio interior (movimiento de sillas o el elevado tono de voz), como así también la reverberación del sonido interno a lo largo del espacio.

Con la instalación de paneles fonoabsorbentes en zonas estratégicas del aula, se elimina el ruido y los sonidos reflejados y se mejora la concentración y el rendimiento de los estudiantes.

La instalación adecuada requiere del trabajo de especialistas en soluciones de acondicionamiento acústico. El trabajo comienza realizando un estudio del espacio, para comprobar el grado de contaminación acústica del colegio, tomar medidas y determinar el material absorbente necesario, así como también su ubicación. Existen diversos paneles acústicos para espacios docentes, los cuales combinan la funcionalidad absorbente con la estética con el objetivo de crear un ambiente educativo saludable acústicamente.



