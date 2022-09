La versatilidad de los bolsos bombonera para novia de Carmen Fernández Complementos Emprendedores de Hoy

Uno de los complementos más importantes a la hora de darle un toque distintivo a un look es el bolso, mucho más si se trata de una ocasión tan esperada como una boda. En este sentido, la variedad de estilos y diseños disponibles en el mercado hace que la decisión sea complicada, ya que es preciso combinar el bolso con el resto del outfit.

Para ello, los bolsos bombonera de Carmen Fernández Complementos son una de las opciones que mejor se adapta a las distintas siluetas y vestidos, siendo ideales para lucir en una ceremonia nupcial.

¿Por qué elegir un bolso bombonera? Habiendo sido creado originalmente como bolsa de regalo para una empresa de champán por Gaston-Louis Vuitton en 1932, el bolso bombonera se transformó rápidamente en un clásico, con grandes figuras del espectáculo que lo lucían en la década de los 40. Caracterizado por su cordón de cierre que le brinda un efecto fruncido similar a un saco, este tipo de complemento ofrece la posibilidad de llevarse en el hombro, en el caso de que disponga de asa larga como estos que llevan una cadena interior, o bien llevarlo en la mano, en este caso con un aro metálico. De esta manera, gracias a su versatilidad y diseño práctico, permite a las usuarias optimizar el espacio, pudiendo llevar muchos objetos y encontrarlos con facilidad.

Por lo tanto, las interesadas en comprar un bolso bombonera fabricado a mano, con materiales de primera calidad, pueden acceder a la tienda online de Carmen Fernández Complementos, donde encontrarán una variedad de modelos ideales para dar un toque chic a un outfit casual o para complementar el look en un evento.

Diseños únicos de bolsos bombonera, de la mano de Carmen Fernández Complementos La diseñadora Carmen Fernández Arévalo creó su primera marca como un pasatiempo en 2014, logrando profesionalizarse progresivamente hasta lograr el Premio Estilo & Moda al trabajo empresarial en el año 2015. Así, esta emprendedora impulsó su carrera y fundó Carmen Fernández Complementos, pasando de diseñar pulseras y colgantes, a incorporar pendientes, cinturones y tocados, además de pamelas, bolsos y carteras.

En este aspecto, cada pieza es diseñada, creada y trabajada de forma artesanal para completar el look de las mujeres que busquen sentirse especiales, con un estilo clásico y sin estridencias. Ofrece una gran variedad de bolsos bombonera hechos a mano, tanto con tela de mikado de seda de doble cara, como de raso, con una medida de 26 centímetros de ancho y 30 de alto, y en color negro, dorado, gris plata, lila, rosa, naranja y verde oliva. Dado el éxito de estas, Carmen Fernández acaba de sacar una colección cápsula de bomboneras de novia en tonos naturales y blancos con plumas, flecos y abalorios acorde al vestido y el gusto de la novia.

Con una producción sostenible que favorece la creación de empleo local, Carmen Fernández Complementos ofrece una gran cantidad de opciones, adaptadas a cada estilo.



