Amigos, Tik-Tokers, Instagrammers y ahora convivientes, Marcos, Faina, Óscar, Andrea y Josito adelantan parte de su proyecto común, el cual no va a dejar indiferente a nadie

En la actualidad, las redes sociales están presentes en la vida diaria de las personas. No obstante, también se han convertido en una herramienta muy utilizada por empresas y marcas, con tal de ganar difusión y acercarse a posibles clientes. En este campo, la creación de contenido de calidad es esencial y existen distintos profesionales que se dedican a ello.

Un grupo de influencers y creadores de contenido, Marcos, Faina, Óscar, Andrea y Josito, han emprendido un nuevo proyecto que tiene la voluntad de conjugar creadores y marcas en un mismo espacio para la creación de material único y de calidad.

¿Quiénes forman parte de este proyecto?

Formamos parte del proyecto 5 creadores de contenido fijos, los integrantes.

¿Quiénes sois los integrantes?

Los integrantes somos Marcos Sierra, Jose Rueda, Óscar, Andrea Gálvez y Faina.

¿De qué trata el proyecto?

El proyecto trata de crear un espacio para que creadores de contenido y marcas puedan enlazarse y crecer juntos con el mejor contenido, gracias a los espacios de la casa y a las posibilidades de hacer contenido distinto que tiene la misma.

¿Cómo describirías el proyecto?

Una oportunidad para que creadores de contenido y marcas se relacionen y crezcan juntos.

¿Por qué sois estos y no otros?

Actualmente, ningún creador de contenido se ha atrevido a hacer tal proyecto y creemos que puede ser algo único.

¿Cómo os conocisteis?

Nos conocimos todos por redes sociales, coincidimos en bastantes eventos y trabajos y desde el principio nos llevamos bastante bien todos.

¿Qué creéis que podéis aportar cada uno de los integrantes?

Creemos que cada uno de nosotros aporta algo a cada uno y juntos formamos un bloque infalible, de ahí que creamos que somos los idóneos para el proyecto y que vamos a obtener unos buenos resultados.

¿Qué es lo que os hace diferentes?

Nos gusta hacer cosas únicas y darle la vuelta a las ideas para crear contenido que gusta a la gente y es apoyado, además contamos con personal cualificado fotográficamente para que el contenido sea siempre de calidad.

¿Cuál fue la idea?

Hacer algo diferente al resto. Juntarnos un grupo de creadores de contenido en una casa para crear el mejor contenido tanto para nosotros como para las marcas que están con nosotros.

¿Cuáles fueron los factores para emprender la idea?

Este tipo de idea ya se ha hecho en algún país como por ejemplo en México y está yendo positivamente. Creemos que en España puede funcionar muy bien algo así, pero dándole nuestro protagonismo, que nos destaque.

¿Cuánto tiempo lleváis pensando/trabajando este proyecto?

Pensando en el proyecto desde hace 2 años, pero trabajando en él llevamos poco más de un año.

¿Ha salido a la primera?

No, no ha salido a la primera ni mucho menos. Este proyecto sabemos que es muy grande y al no haberse hecho aún en España no confiaban mucho en que saliese adelante.

¿Con qué finalidad/objetivos hacéis este proyecto?

Con la finalidad de que nuestra creatividad y trabajo llegue bastante lejos y podamos dar y hacer disfrutar a otros creadores de contenido todo lo que se merecen junto con nosotros.

¿Si tuvieras que describir con una palabra el proyecto o las sensaciones que tenéis con el proyecto cada uno de los integrantes, cuál sería?

Marcos: oportunidad.

Faina: trabajo.

Óscar: único.

Andrea: experiencia.

Josito: constancia.

¿Contaréis con más gente próximamente para ampliar el proyecto?

El proyecto se hace, no solo para los integrantes y las marcas, sino también para cualquier creador de contenido nacional e internacional que quiera venir. Para ello tendremos una sección de invitados que tendrán distintas duraciones, desde un día, hasta 1 mes. Aparte de esta sección, cualquier influencer puede venir a pasar el día a la casa y grabar contenido.

¿Qué sectores englobaría la temática del proyecto?

Moda, deporte, lifestyle, fotografía e imagen, entretenimiento, entre otros sectores.

¿Creéis que podéis llegar lejos con este proyecto?

Nosotros somos conscientes de lo grande que es el proyecto y tenemos claro que con nuestro trabajo y potencial este proyecto puede llegar muy lejos.

¿Qué impacto creéis que tendrá el proyecto respecto a otros creadores de contenido?

El proyecto no es solo de los integrantes o de las marcas, sino que queremos contar cada cierto tiempo con todos los creadores de contenidos que puedan ir asistiendo en nuestra sección de invitados, es un espacio que podrán utilizar para crear todo el contenido que quieran tanto individual como colectivo. La finalidad es apoyarnos entre todos los creadores de contenido y marcas.

¿Qué opináis sobre la influencia que está teniendo actualmente las redes sociales respecto a años anteriores?

Sabemos que son el futuro y cada vez se le está dando más importancia y visualización a las redes sociales. Cada vez es más el enlace perfecto entre las marcas y el público.

Marcos, ¿consideras que esta influencia también tiene peso a nivel internacional?

Sí. Considero que las redes sociales junto a los influencers tienen mucha influencia a nivel internacional y cada vez más. Cada vez hay más marcas que confían en influencers, cada vez hay más gente que se quiere dedicar a ello y cada vez es más difícil llegar a serlo.

En los últimos años, las redes sociales han sido un “boom” muy grande en la sociedad.

Faina, concretamente en España, ¿cómo valoras el sector de creación de contenido? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus retos futuros?

El sector de contenido en España ahora mismo es superimportante. Es una sección donde hay mucha diversidad, donde puedes aprender, informarte, entretenerte, etc. En los últimos años, la publicidad y el marketing han evolucionado de una forma brutal. En mi opinión, la mayor fortaleza es la diversidad; es un campo muy grande donde puedes encontrar tu lugar.

El reto futuro es la innovación, cada vez más se premia lo diferente, la creatividad, lo nunca visto y este es el gran reto para nosotros. Nosotros queremos que la gente se lo pase bien con nosotros y que también pueda aprender.

Óscar, ¿cuál crees que es la relación entre la moda y las redes sociales?

Creo que actualmente las redes sociales son una difusión y compenetración de moda diaria para todos. Con las redes sociales es mucho más fácil expandir tus estilos y que todo el mundo lo pueda ver e inspirarse en el momento que quieran. Creo que es algo que va a durar mucho tiempo y cada vez se va a ir normalizando y ampliando el sector de redes sociales y moda.

Andrea, ¿el deporte también tiene una fuerte presencia en las redes?

Sí, actualmente las personas que crean contenido en redes suben parte de su vida de forma natural, por esto, está muy presente, muchas personas publican a diario sus rutinas deportivas y nutritivas para ayudar y fomentar la buena salud y la vida deportiva que cada uno lleva.

Josito, ¿cuáles serán los roles de los integrantes de la casa?

Cada uno tenemos nuestros roles ya sea de moda, fotografía, interpretación, deporte, etc., pero entre todos nos complementamos y aportamos al grupo nuevos roles que podemos desarrollar una vez estemos todos juntos.