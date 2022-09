¿Por qué se debería incluir la chía o salvia hispánica en la dieta? Emprendedores de Hoy

La alimentación equilibrada es indispensable para tener calidad de vida y disfrutar de buena salud. En ese sentido, las semillas de chía o salvia hispánica, una milenaria planta cultivada en países como México, resultan provechosas para suplir al organismo de ingredientes esenciales para su correcto funcionamiento.

Cada vez más expertos en nutrición recomiendan que este producto sea incluido en la dieta diaria por sus propiedades antioxidantes y porque prescinde del temido colesterol. El mismo es comercializado en España por compañías especializadas en el sector como Fayle Seeds que cultiva y extrae la chía en Tepatitlán de Morelos, municipio mexicano que cuenta con las condiciones de suelo y temperatura necesarias para la germinación y crecimiento de la planta.

Ventajas y beneficios de incluir salvia hispánica en la dieta Un factor crucial que determina lo saludable o no de un alimento se relaciona con su composición nutricional. En ese sentido, la chía es una rica fuente de magnesio, fósforo, zinc, calcio y manganeso. Componentes esenciales para la salud de los huesos, el fortalecimiento del sistema inmune y la correcta presión sanguínea. Los mismos repercuten en el funcionamiento normal de los músculos y nervios, y contribuyen a la reparación de células y tejidos.

Por otro lado, la salvia hispánica contiene vitamina B3 (niacina), potasio, vitamina B1 (tiamina) y vitamina B2, ingredientes benéficos para el aparato digestivo, la piel, el crecimiento y la transformación de los carbohidratos en energía. Asimismo, este alimento, considerado uno de los más saludables del planeta, es fuente de grasas Omega-3 concentradas que benefician la salud del corazón reduciendo el riesgo de desarrollar latidos cardíacos anormales.

La chía es un alimento versátil, que no altera el sabor de los demás alimentos con los que se acompaña, por lo que resulta ideal que sea añadida en zumos, postres, ensaladas, batidos, sopas, yogures e incluso, en platos emblemáticos de la gastronomía española como la paella. En ese sentido, Fayle Seeds comercializa este producto en el territorio nacional en presentación de bolsas de 250 gramos y 400 gramos, y cajas con 10 bolsas del mismo tamaño.

La chía es beneficiosa para el cuidado de la piel y el cabello Recientemente, se ha comprobado que la chía tiene 7 veces más vitamina C que la naranja y 4 veces más antioxidantes que el arándano. Dichos componentes previenen múltiples patologías y resultan provechosos para mejorar la apariencia del cutis y fortalecer el cabello y las uñas. Entre tanto, el alto porcentaje de fibra contenido en esta semilla milenaria mejora la digestión y elimina los problemas de estreñimiento, tanto a corto como a largo plazo.

Por tales motivos, la propuesta de Fayle Seeds ha ganado notoriedad, ya que toda su producción cumple con los mayores estándares de calidad al ser extraída de un entorno natural privilegiado y no contener gluten. Asimismo, la chía de esta compañía es apta para todos los grupos etarios incluyendo personas mayores y niños.



