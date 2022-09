Inglessa ofrece curso presencial de inglés de preparación para Cambridge y Oxford en Tenerife Emprendedores de Hoy

El inglés es considerado el principal idioma a nivel mundial por su amplia aceptación en la comunicación internacional, por lo que abre las puertas a un mayor número de posibilidades, al expandir las fronteras de estudios y trabajo. Dominar el inglés supone una enorme ventaja tanto a nivel profesional como a nivel personal.

Inglessa es una academia ubicada en Tenerife que imparte el curso de Inglés B1 Tenerife Cambridge PET y Oxford, en sus dos sedes, ubicadas en las ciudades de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Como Centro Examinador Oficial Oxford Test of English y Centro Oficial Preparador Cambridge, en su página web dispone de un apartado para realizar el test de nivel y precisar así el conocimiento que se tiene sobre el idioma.

La importancia de dominar el inglés y aprobar el examen de Cambridge u Oxford Hablar inglés ofrece muchos beneficios, sobre todo en el ámbito laboral. Es necesario para oposiciones, ERASMUS… Esta lengua permite trabajar en el extranjero, no solo en países donde el idioma oficial es el inglés, sino en países con idiomas muy complejos como Alemania, Islandia, Finlandia o Países Bajos, donde el inglés es ampliamente utilizado a pesar de no ser la lengua oficial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que buscar empleo en un país de habla nativa inglesa requiere tener un excelente dominio del idioma y, por lo tanto, de una preparación académica. Dominar el inglés, por lo tanto, mejora la empleabilidad, es decir, un currículum que destaque el conocimiento del inglés resaltará sobre el de los demás candidatos. Por eso, en Inglessa preparan a los candidatos para los exámenes de certificación oficiales.

Asimismo, el conocimiento de inglés amplía la posibilidad de acceder a una mejor educación sin limitaciones en centros de formación o universidades, e incluso, estudiar la carrera en el extranjero. A nivel personal, el inglés también sirve para viajar a cualquier país del mundo y comunicarse con las personas de cualquiera de los cinco continentes.

Inglessa: formación especializada en exámenes de Oxford Test of English y Centro Preparador Cambridge Actualmente, la academia de inglés Inglessa dispone de cupos para el curso de Inglés B1 diseñado para mejorar el inglés y certificarlo con Cambridge PET u Oxford Test of English. La modalidad de esta formación es presencial y semipresencial, tanto en La Laguna como en Santa Cruz de Tenerife.

Al inscribirse al curso, que garantiza hablar inglés con suficiente fluidez para defenderse en las situaciones cotidianas, el estudiante tiene acceso al campus virtual, donde están dispuestos todos los materiales, listenings, temarios, ejercicios y guías elaborados por profesores expertos. Asimismo, el sitio reúne muchos exámenes simulacro con más de 1.000 preguntas para practicar todas sus partes.

En las clases presenciales de nivel B1, el estudiante practicará speaking, listening, reading y writing para completar la preparación para presentarse con más seguridad al examen oficial de Oxford.



