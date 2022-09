Moneezy ayuda a considerar todos los préstamos por los que optar Emprendedores de Hoy

En España se pueden encontrar muchas opciones de préstamo para un mismo interés. No obstante, muchas personas no consiguen conocerlas todas y se limitan a elegir entre 2 o 3, como máximo.

Para evitar esto nace la aplicación móvil Moneezy, un buscador y comparador de préstamos que muestra a los usuarios los diferentes servicios que pueden solicitar y les facilita la elección de los mismos. Este programa no necesita ningún registro, puede ser instalado de forma rápida en el móvil y está disponible para una gran variedad de países a nivel mundial.

¿Qué es Moneezy y cómo utilizarla? Moneezy es una app que muestra a los usuarios una serie de opciones en préstamos y productos financieros de acuerdo a las especificaciones que se indiquen. Entre los diferentes filtros que posee esta aplicación se puede mencionar el importe, duración y tipo de préstamo, entre otros. Con relación a los tipos de préstamos, la plataforma ofrece soluciones de créditos y préstamos rápidos, personales, inmediatos, micropréstamos, urgencias e, incluso, préstamos y créditos con ASNEF.

Actualmente, Moneezy trabaja con una serie de entidades financieras españolas, entre las cuales se encuentran Vivus, Cofidis, Crezu, Dineti y Lendo. Esta herramienta de software online es muy sencilla de utilizar, ya que una vez se aplica el sistema de filtrado, el siguiente paso es comparar las distintas opciones y hacer clic en “solicitar” para contactar al proveedor. Cada proveedor tiene sus propios requisitos, los cuales suelen ser tener mayoría de edad y probar la capacidad para cubrir las tasas de pago e intereses.

Recomendaciones de Moneezy para realizar comparaciones eficaces El primer consejo que da Moneezy para conseguir una comparación eficaz y certera es guiarse por 3 puntos claves: Los totales, TIN o TAE y el cálculo total en porciones pequeñas. El primer punto hace referencia a que el usuario conozca, en primer lugar, el total del préstamo y, con base en ello, determine si puede o no pagarlo en el tiempo estimado. Por otra parte, el segundo punto clave tiene que ver con elegir si detallar en las ofertas de préstamos el Tipo de Interés Nominal (TIN) o Tasa Anual Equivalente (TAE). Moneezy recomienda prestar atención al TAE, ya que este proporciona mayor información del coste total del préstamo a solicitar. El tercer y último aspecto a tener en cuenta en las comparaciones tiene que ver con dividir el costo total en porciones pequeñas (mensuales, por ejemplo). De esta manera, la persona puede tener una idea más exacta de cuánto tendrá que pagar, evaluar sus ingresos, reorganizar sus prioridades y gastos, etc.

Con el comparador de préstamos Moneezy las personas pueden realizar la solicitud de varios productos financieros sin la obligación de dar respuesta positiva a todas las entidades financieras que les contacten. Es importante mencionar que, a pesar de estar pensada para los dispositivos móviles, también puede se puede utilizar en la página web de la empresa desarrolladora.



