Detectives privados para los principales fraudes en los arrendamientos de viviendas, en CTX Detectives Privados Emprendedores de Hoy

sábado, 10 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En el contrato de arrendamiento de vivienda pueden surgir múltiples problemas tanto para el arrendador como para el arrendatario, que pueden ser investigados a fondo por un detective privado.

Este profesional es experto en detectar cualquier tipo de actividad irregular en el inmueble prohibida en el contrato de arrendamiento y aportar las pruebas necesarias a la hora de solicitar la extinción del contrato o reclamar las posibles indemnizaciones.

La agencia CTX Detectives Privados cuenta con un equipo de profesionales que se encargan de todo tipo de fraudes que pueden vulnerar la Ley de Arrendamientos Urbanos, ofreciendo pruebas fiables y con validez judicial.

Principales fraudes en el arrendamiento de viviendas Todo contrato de arrendamiento de un bien o inmueble que se realice en territorio español debe regirse conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta normativa determina los derechos y obligaciones tanto de los arrendatarios como de los arrendadores en cualquier contrato de alquiler de un inmueble. Sin embargo, el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas puede conllevar a la disolución del pacto.

Entre los principales tipos de fraude de arrendamiento más habituales destacan la solvencia fingida por parte de los inquilinos, en los que se falsifican nóminas o contratos de trabajo. Hacer uso de la vivienda para otras actividades no reflejadas en el contrato, así como ceder el inmueble a terceras personas no autorizadas, o utilizar el inmueble como vivienda de alquiler turístico son acciones que se consideran ilegales.

Por otro lado, la realización de obras en la vivienda sin el previo consentimiento del propietario, el incumplimiento de pagos del arrendamiento y el subarriendo indebido del bien tienen consecuencias legales dentro de los contratos de arrendamiento.

Para todos estos casos, la mejor opción es contratar un detective de investigación privada, ya que son los únicos profesionales habilitados por el Ministerio del Interior para poder realizar investigaciones sobre posibles fraudes a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Servicio de investigación inmobiliaria en Madrid CTX Detectives Privados es una agencia de investigación con más de 15 años de experiencia en la resolución de casos de investigación de diversos tipos. En el ámbito del sector inmobiliario, son especialistas en detectar todo tipo de fraudes que vulneren los contratos de arrendamiento, recopilando todas las pruebas necesarias para demostrar el incumplimiento del contrato o cualquier comportamiento fraudulento establecido dentro del periodo del arrendamiento.

Para llegar a la veracidad de los hechos, los profesionales comprueban las entradas y salidas de los inquilinos, así como las actividades que realizan en la vivienda. Entrevistan a posibles testigos que puedan dar fe de hechos irregulares y corroboran si los arrendatarios hacen vida o no dentro del inmueble. Todos estos aspectos les ayudan a obtener las pruebas necesarias para presentarlas ante el juzgado pertinente y reclamar sus derechos.

Sus servicios se desarrollan con la mayor confidencialidad y discreción posible, resguardando la privacidad de sus clientes. De esta manera, se convierten en una excelente opción para aquellos propietarios que sospechan de hechos fraudulentos en su contrato de alquiler y desean llegar a la verdad de la mano de un equipo de profesionales serios.

Todas las actuaciones profesionales se desarrollan, en todo momento, con estricto cumplimiento de la normativa establecida en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y del resto de la legislación que regula en España la actividad de los detectives privados.



