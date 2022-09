Reclamar deudas es posible con Cobratis Emprendedores de Hoy

La morosidad es un tema complejo tanto para los deudores como para los acreedores, ya que puede tener consecuencias directas en el equilibrio financiero de una compañía o negocio.

Sin embargo, no siempre la solución es la intimación, dado que existen acuerdos extrajudiciales cuando ambas partes actúan de buena fe.

Para gestionar y reclamar deudas, hay empresas que facilitan el proceso. Una de ellas esCobratis, compañía líder en cobro y recuperación de impagados tanto para empresas como para profesionales, propietarios y comunidades de vecinos.

Las ventajas de contratar a una empresa de cobro de deudas como Cobratis A raíz de la crisis económica, la morosidad ha ido en aumento, lo que puede afectar al funcionamiento de cualquier compañía y generar desórdenes financieros. Por tal motivo, es importante contar con el asesoramiento de una empresa que brinde soluciones efectivas en el reclamo de deudas.

Cobratis tiene cobertura en todo el territorio español y, desde el año 2008, ha sido un referente en el recobro de deudas a través del proceso monitorio, habiendo recuperado para miles de clientes aquellos saldos que daban por perdidos y que, hasta entonces, no habían sido reclamados ni judicializados.

Entre las reclamaciones que pueden ser gestionadas por el departamento jurídico de Cobratis, se encuentran las de recuperar facturas impagadas, la falta de pago de alquileres, el incumplimiento de pagos de préstamos, de créditos y de cuotas de comunidades de vecinos, entre otro tipo de reclamos.

Empezar un proceso monitorio con Cobratis El proceso de alta para iniciar un monitorio con Cobratis es simple: en su efectiva plataforma online, los usuarios deben rellenar un formulario con las características de su deuda. A partir de allí, el equipo de profesionales se toma un tiempo aproximado de veinte días para alcanzar un acuerdo extra judicial. En caso de existir una resistencia o negativa por parte del deudor, los abogados derivarán el caso a un juzgado.

Es importante destacar que en Cobratis cuentan con una tarifa estándar que es para resolver una sola deuda pendiente; y una tarifa plana mensual, para aquellos casos en los que el cliente posee varios casos no resueltos. Además, Cobratis ha destacado por su economía, debido a que solo recibe un pago único por el trabajo realizado y no cobra comisiones una vez finalizado el proceso.

El trabajo de Cobratis se caracteriza por su rapidez, seguridad y confidencialidad, lo que la ha convertido en una de las empresas de recobro referentes en España.



