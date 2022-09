N2A Express explica la importancia de la sostenibilidad certificada de los stands en los eventos Comunicae

viernes, 9 de septiembre de 2022, 08:11 h (CET) El mundo empresarial está dando pasos agigantados para la implantación de una política de sostenibilidad, necesaria para la protección del medio ambiente Hoy en día son muchas las compañías que se suman a impulsar la responsabilidad ambiental, como parte de un compromiso en su entorno laboral y con sus stakeholders.

En ese sentido, el sector de las ferias y exposiciones no ha pasado desapercibido y el métododelstandsosteniblese ha convertido en un elemento muy importante dentro del marketing empresarial. Por este motivo, las empresas dedicadas al diseño y la fabricación de stands de ferias se han enfocado en proporcionar este servicio de la más alta calidad.

¿Qué es un stand sostenible?

Un stand sostenible, también conocidos como stands verdes, eco-arquitectura efímera y arquitectura efímera ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño de stands de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la fabricación y montaje, de manera de minimizar el impacto ambiental de los stands sobre el medio ambiente y los expositores.

N2AExpress es una empresa dedicada a la fabricación y al diseño de stands sostenibles ajustados a las necesidades y preferencias de cada uno de sus clientes. Pilar Abelló, CEO de N2A Express, explica que "nosotros cuidamos escrupulosamente de nuestros diseños, materiales, emisiones y reutilización del stand en su máxima amplitud posible".

El procedimiento de N2A Express empieza con una forma distinta de concebir el diseño. Se adecúa a las necesidades del cliente tanto en su imagen corporativa, en su producción y en su fabricación incorporando la adaptabilidad de los mejores materiales sostenibles.

Stands Sostenibles N2A Express

N2A Express cuenta con una gran variedad de tipos de stands para ferias o eventos. Su sistema de stands permite reutilizar las estructuras e intercambiar las gráficas con los diferentes materiales. Esta empresa apuesta por materiales que sean lo más sostenibles posibles, y al alcance de cualquier empresa. Además, de disponer de stands de alquiler o compra, todos ellos, fáciles de transportar, almacenar, montar y desmontar.

Una de las principales prioridades de N2A Express es reducir la huella de carbono respecto a los stands convencionales. Esta acción empresarial permite a esta empresa ofrecer en régimen de alquiler el máximo de material posible. Además, permite disponer de almacenes en distintas partes del mundo para evitar las tan costosas emisiones producidas por el transporte de los materiales.

"Este es el compromiso de N2AExpress con el objetivo de abarcar todas las necesidades de las empresas que deseen transmitir su compromiso y responsabilidad con la sostenibilidad", afirma Pilar.

Certificación de los stands

No sólo proporciona numerosas opciones de stands sostenibles, modulares, flexibles y reutilizables, si no que también los certifica. Sus clientes pueden disponer de sus certificaciones dando valor a su marca, verificando sus buenas prácticas en una de las actividades empresariales donde más marcada es la huella y donde su imagen está más expuesta.

