¿Cuándo se debe poner agua nueva a la piscina?, por JuJuJu Aquacenter

Mantener en buen estado el agua de la piscina es indispensable para salvaguardar la salud de los usuarios y la higiene de la piscina. Para ello, es necesario su tratamiento regular y su cambio por líquido nuevo cada cierto tiempo. El período recomendado por especialistas como los de JuJuJu Aquacenter es de 5 a 7 años aproximadamente.

Para saber el momento exacto cuando poner agua nueva en la piscina es preciso estar atento a varias señales.

La importancia de renovar el agua Que se pueda mantener el agua tanto tiempo no significa que entre tanto no se tenga que ir renovando. Lo ideal es agregar un tercio de agua nueva cada año. Esto se hace cuando se llena por evaporación, cuando se enjuaga el filtro, etc.

Hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo tiene el agua más difícil es tratarla, ya que hay elementos químicos que no son biodegradables y que se acumulan con el paso de los años en la piscina. El ácido cianúrico (estabilizador) es uno de ellos y su sobredosificación impide que el cloro actúe y no desinfecta.

A la hora de llenar la piscina de agua se suele optar por contratar una empresa de cubas o contenedores, ya que es más económica y porque además en muchos lugares está prohibido usar el agua de la red para llenar piscinas, como es el caso de la Costa Blanca. En zonas rurales también tienen como opción el agua de pozo.

Recomendaciones: en caso de que se llene completamente la piscina de agua nueva, hay que tratarla especialmente. El agua puede ponerse verde, marrón o incluso negra en pocas horas. También puede aparecer una línea blanca en las paredes por los sedimentos de cal y si no se elimina se quedará una capa gruesa y difícil de limpiar.

Se recomienda no llenar la piscina con agua de pozo si se tiene puesto un clorador salino (electrólisis de sal). El agua de pozo suele tener mucha cal, metales y otras sales en la Costa Blanca. Esto podría ser un problema para los electrodos y la placa de la célula de la electrólisis (clorador salino).

Consejos después de renovar el agua de la piscina Para asegurarse que el agua dure el tiempo recomendado es necesario iniciar su tratamiento desde el mismo momento en que se vierte a la piscina. JuJuJu Aquacenter aconseja medir sus valores iniciales de pH y alcalinidad. También se debe hacer un choque de cloro líquido y añadir antical para evitar incrustaciones de este mineral en la piscina y sus accesorios.

Igualmente, es indispensable añadir en las proporciones adecuadas floculantes y antialgas como medida de prevención. A esto se debe sumar el lavado del filtro de arena y el barrido del fondo de la piscina. Esto último se hace al día siguiente de haber llenado la piscina para permitir que todos los elementos sólidos se asienten.

Si se tiene puesto un clorador salino, el equipo de JuJuJu Aquacenter recomienda verter un clarificador ecológico en vez de floculante, y la cantidad de sal proporcional al volumen de agua. Además, es aconsejable poner líquido protector para el mantenimiento de la célula de la electrólisis de sal.