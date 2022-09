El 47% de las empleadas del hogar no tienen formación específica en cuidados Comunicae

jueves, 8 de septiembre de 2022, 10:31 h (CET) El estudio sectorial revela que a un 85% de las cuidadoras les gustaría recibirla. Desde Aiudo reclaman a los poderes públicos una mayor oferta formativa para profesionalizar el sector. La empresa de cuidadores a domicilio ha lanzado un portal de formación online, webinars y cursos presenciales con entidades como Cruz Roja o Cepaim totalmente gratis Un estudio interno elaborado por Aiudo, la startup de cuidadores de mayores a domicilio, alerta que hasta un 47% de las empleadas del hogar en España no poseen una formación específica para ejercer los cuidados a personas mayores o con otro tipo de dependencia.

De esta radiografía del sector, elaborada a partir de una muestra de más de 30.000 cuidadoras, también se ha extraído que el 85% desearían recibir una oferta formativa de mayor calidad que les ayude a mejorar su inserción laboral y la calidad de los cuidados que llevan a cabo.

Desde Aiudo, su CEO Daniel Ibiza, ha demandado a los poderes públicos e instituciones educativas un mayor compromiso a la hora de profesionalizar el sector. "No puede quedar en manos de la empresa privada la responsabilidad de profesionalizar un sector que ejerce un servicio de interés tan público como es el de los cuidados".

Desde su nacimiento en 2016, Aiudo ha sido una empresa que se ha caracterizado por estar al lado de las cuidadoras y trabajar tanto por su profesionalización como por la mejora de sus condiciones de trabajo. No en vano, como agencia de colocación acreditada, no solo realiza todas sus contrataciones con alta en la Seguridad Social, sino que también insta a las familias a establecer sus contratos de forma indefinida.

Una serie de acciones que durante tiempo han defendido y visibilizado en redes sociales bajo la etiqueta #NoSinContrato.

Portal de formación online gratuito

En este sentido, Aiudo ha lanzado este mes de septiembre un nuevo portal de formación online en el que todas sus cuidadoras podrán realizar formaciones gratuitas y específicas en cuidados, patologías o psicología desde un punto de vista técnico y eminentemente práctico.

Desde el departamento de Formación de Aiudo, su responsable, Rocío Bartolomé, ha invitado a "todas aquellas personas que busquen formarse en la atención sociosanitaria a adquirir cursos especializados en las patologías más frecuentes, así como en técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes. Nuestros cursos son interactivos, dinámicos, participativos y accesibles a todo tipo de perfiles", describe Bartolomé.

En esta misma línea se posiciona el CEO de la empresa, Daniel Ibiza, quien recuerda que desde 2020, con el inicio de la pandemia, se intensificó la formación a las cuidadoras. "Comenzamos en Valencia y lo extendimos a otras ciudades. Lo vemos como una acción de futuro y con impacto social. Las cuidadoras podrán encontrar conocimientos técnicos, desmentir falsos mitos, fortalecimiento emocional o combatir el burnout", explica Ibiza.

De las formaciones presenciales a los webinars

Desde sus comienzos, Aiudo ha ido tejiendo una red de colaboraciones con gran cantidad de entidades sociales comprometidas con la inserción laboral y el empleo de las cuidadoras. Durante los últimos años han trabajado mano a mano con Cruz Roja, Cepaim, Ymca o La Casa Grande, entre muchas otras.

"Durante este año hemos impartido con muchos de ellos formaciones presenciales de diferente duración totalmente gratuitas para el alumnado, que han tenido una acogida muy positiva ya que les ha permitido aprender y especializarse en la materia, así como obtener diplomas acreditativos y optar a empleos de calidad", señala la responsable de Formación, Rocío Bartolomé.

Asimismo, también han abierto otra ventana digital a las cuidadoras con webinars o cursos interactivos en los que se invita a participar a especialistas del sector en diferentes materias relacionadas con el cuidado de las personas mayores. "Con estos webinars logramos trabajar la parte emocional creando espacios para poder hablar, intercambiar ideas y conectar con las personas cuidadoras". Toda una "experiencia interactiva muy enriquecedora", en palabras de Ibiza.

