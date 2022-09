Ni Sí Ni No, un juego de mesa para adultos lleno de diversión

Con el confinamiento por el covid, los juegos de mesa volvieron a ganar popularidad, conviertiéndose, junto a las nuevas tecnologías, en uno de los pasatiempos favoritos de grupos de amigos y familias.

La editorial Al Loro Games es una de las más recomendadas para adquirir estos productos. Esta tienda se caracteriza por ofrecer un amplio catálogo de juegos de mesa que se ajustan a las necesidades de entrenamiento de cualquier grupo. Uno de los juegos más populares en esta plataforma es Ni Sí Ni No. Este divertido juego de mesa permite la participación de un gran número de personas en el que se pone a prueba la agilidad mental de todos los jugadores.

¿Cómo se juega a Ni Sí Ni No? Dentro de los juegos de mesa más populares en el mercado, Ni Sí Ni No es uno de los más destacados. Este consiste en responder más de 900 preguntas sin decir las palabras prohibidas. Este juego para mayores de 18 años contiene diferentes tipos de interrogantes que responden a una situación en específico y las cuales deben responderse rápidamente utilizando cualquier tipo de alternativas menos Sí o No.

“Hablemos de hombres ¿de acuerdo?” o “¿Te hurgas la nariz?” son algunas de las particulares preguntas que se pueden encontrar en las cartas. El juego permite más de dos jugadores y cada partida tiene una duración de 20 minutos.

Uno de los oponentes hará preguntas destinadas a despistar a otro de los participantes, mientras que el resto se mantiene atento a las respuestas para tocar el timbre en caso de que se presente una respuesta prohibida. La rapidez y agilidad mental son elementos cruciales para garantizar la victoria. Cada pregunta respondida es una carta ganada y el jugador que acumule mayor cantidad de tarjetas será considerado ganador.

Dentro de la caja del juego comercializado por Al Loro Games el comprador adquiere 90 tarjetas con 10 preguntas cada una, un timbre y las reglas para jugar Ni Sí Ni No.

Juegos de mesa para cualquier ocasión Considerada una de las marcas de juegos más destacadas en la actualidad, Al Loro Games se caracteriza por contar con un extenso catálogo de productos. Ni Sí Ni No es una de las opciones de juegos de mesa party que presenta esta editorial y que aportará horas de risas y entretenimiento a los participantes.

Sin embargo, es posible encontrar en la página web de la empresa un extenso número de opciones como For The Girls o What Do You Meme?, entre otros. Una de las particularidades de esta marca es que sus juegos son para mayores de 18 años, por lo que son alternativas útiles y recomendadas para adultos en familia o grupos de amigos.