¿Cómo aumentar el CTR de las notificaciones?, por iurny Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 12:27 h (CET)

El CTR es una de las métricas más populares en las campañas de marketing digital. Se trata del click through rate, es decir, elporcentaje de clics.

El valor indica concretamente cuántos usuarios hacen clic en un anuncio en comparación con el total de los que simplemente lo ven.

Debido a la gran cantidad de información promocional que circula en internet, atraer a los usuarios para que hagan clic en un anuncio específico no es una tarea simple. La empresa iurny, especializada en soluciones SaaS (Software as a Service) diseñadas para avanzar en la transformación digital para pymes, brinda una serie de recomendaciones para aumentar las tasas de aperturas en las notificaciones.

¿Cuáles son las claves para aumentar el CTR en las notificaciones? El equipo de expertos en marketing digital de iurny recomienda, en primer lugar, realizar pruebas A/B, que consisten en crear dos o más versiones de una misma notificación push. De esta manera, es posible mejorar la calidad de las notificaciones, analizando lo que ha funcionado y lo que no en cada versión. Otra recomendación es segmentar los envíos, mostrándoselos a las personas en función de sus intereses y de los objetivos que se persiguen con la campaña. Esto aumentará las probabilidades de que los usuarios presten mayor atención a los anuncios y lleguen a formalizar una compra.

Por otro lado, recomiendan programar los envíos de la campaña en la hora o momento del día en la que los usuarios demuestren mayor interés en abrir los anuncios. También sugieren añadir a las notificaciones una sensación de urgencia, como una oferta fugaz, con la cual la persona sienta la necesidad de no dejar pasar la compra.

Una alternativa para conocer a los usuarios son las encuestas. Estas herramientas, cuando se ponen en práctica sin forzar a la audiencia, son excelentes para obtener información valiosa sobre sus necesidades y deseos, para luego aplicar mejoras a las campañas.

Herramientas digitales que mejoran la tasa de apertura de los anuncios La compañía iurny, en su propósito por ayudar a las empresas a comunicarse de manera eficiente con sus usuarios a lo largo del customer journey, ha desarrollado Web Push y App Push. Estas dos herramientas cuentan con funcionalidades genéricas que mejoran los resultados de las notificaciones.

La tecnología permite comunicarse con los usuarios de manera directa y segmentada, en función de sus intereses y acciones. También, es posible crear imágenes interactivas con los clientes, así como diseñar encuestas de satisfacción. Además, con un solo clic, es posible crear pruebas A/B test para conocer qué tipo de contenido es el preferido por la audiencia. La plataforma recopila todos los resultados de la campaña en un mismo dashboard y descarga los datos que más le interesan a las empresas a través de informes personalizados.

Gracias a todas estas herramientas, iurny ayuda a los usuarios a alcanzar sus objetivos de marketing y ventas de manera efectiva, convirtiéndose así en un gran aliado para su estrategia digital.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rumbita Barcelona ofrece una verdadera experiencia de verano, cena y espectáculos Jordania, un destino de película, por Airun World Cuidar el cabello rizado con el champú de Boutique Curly Los cursos de inglés para empresas de Centro Norteamericano Una experiencia gastronómica única con los jamones ibéricos de Bendita Extremadura