Entérate de las empresas que pondrán a la venta dividendos próximamente Este mes de septiembre de 2022 se repartirán los ​proximos dividendos Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 12:29 h (CET)

Cada vez vemos a más personas invirtiendo para obtener dividendos. No es de extrañar teniendo en cuenta que algunas empresas los reparten de forma periódica, esto da pie a que la cantidad destinada a dicha operación financiera vaya siendo recuperada con una buena rentabilidad en cada trimestre, semestre o año.

En España existen un grupo de empresas que reparten dividendos, las que más realizan esta acción se encuentran en el IBEX-35: Enagás, ACS y Mapfre. A nivel internacional esta lista se amplía más, con compañías que llaman mucho la atención de los inversores.

Durante este pasado mes de agosto varias empresas han procedido a repartir dividendos. A nivel nacional lo han hecho algunas como Iberdrola, Naturgy y Logista, respectivamente con 0,274, 0,3 y 0,43 euros. A nivel internacional, concretamente en Estados Unidos han repartido dividendos empresas de la talla de Starbucks y Apple. Este mes de septiembre de 2022 se repartirán los proximos dividendos, a continuación mencionaremos los más importantes.

Microsoft

El día 8 de septiembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de los inversores con experiencia. No es de extrañar, ya que esta es la fecha elegida por Microsoft para repartir los próximos dividendos, a un precio de 62 centavos de dólar.

Microsoft fue fundada en 1972 por Bill Gates junto a Paul Allen, esta compañía poco después tendría un valor multimillonario, adquirieron su popularidad en todo el mundo gracias a su sistema operativo conocido como MS-DOS.

Fue Windows, sin embargo, lo que le dio la popularidad con la que hoy cuenta y unos beneficios astronómicos que hoy en día no dudan en repartir con sus inversoras en forma de suculentos dividendos.

Para los inversores más experimentados, una de las cosas que más les llama la atención es lo rápido que suele recuperarse de sus bajadas en bolsa. Este año en junio se produjo uno de estos, cuando su valor llegó a solamente 242,26 dólares. Dos meses más tarde ya rozaba los 300 dólares. Esto demuestra que la compañía con sede en Washington sigue contando de un gran potencial.

IBM

Continuando con las empresas tecnológicas, nos toca ahora profundizar en IBM, la cual cuenta con una trayectoria mucho más larga en comparación con la de Microsoft. El inicio de su actividad se remonta al año 1911. Hoy la empresa cuenta con casi 400.000 empleados en total.

Incluso con las enormes dificultades por las que todas las empresas pasaron en el año 2020 a causa del COVID-19, los beneficios netos de esta compañía superaron los 4.500 millones de euros. Así pues, no sorprende que en la búsqueda de inversores se decanten por repartir dividendos.

En concreto, los próximos dividendos de IBM se repartirán el 12 de septiembre. Quedan pocos días para aquellos que hayan decidido invertir en esta empresa tecnológica lo puedan hacer por 1,65 dólares.

A lo largo del último año la empresa ha experimentado muy pocos cambios en su valor bursátil. A principios de septiembre de 2021 el valor rondaba los 130 dólares, cifra de la que también hace gala a día de hoy. Así pues, se trata de un valor que nos proporciona estabilidad, confianza y tranquilidad a los inversores que se decanten por la estrategia de dividendos.

PepsiCo

Terminamos la lista con uno de los gigantes de la alimentación a nivel mundial. Hablamos de PepsiCo, la multinacional estadounidense dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos. Su creación se llevó a cabo en 1965, cuando las compañías Pepsi-Cola Company y Frito-Lay se fusionaron.



A lo largo de los años los precios de los dividendo de esta compañía han ido aumentando, pero no hace falta remontarse a mucho atrás, este mismo años, los dos primeros trimestres, el dividendo se vendía 1,074 dólares, sin embargo, el próximo 30 de septiembre de este año podrás comprarlo por 1,15 dólares. Esto muestra una tendencia de aumento, lo que nos da buenas sensaciones de cómo la empresa sigue aumentando sus ganancias con el paso de los meses.

