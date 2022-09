El uso del cannabis medicinal ya es legal en España Se estima que unas 200.000 personas utilizan el cannabis como alternativa medicinal en nuestro país Redacción

miércoles, 7 de septiembre de 2022, 08:21 h (CET) En la actualidad se estima que unas 200.000 personas utilizan el cannabis como alternativa medicinal en España, sobre todo para tratar dolores crónicos. Este número no es exacto, ya que hasta el momento no era legal su uso medicinal. Actualmente esta situación cambió, debido a que la comisión de sanidad del congreso aprobó un dictamen que insta al gobierno a que en un plazo de 6 meses tome las medidas necesarias para que el uso de la marihuana medicinal sea una realidad.

España se estaría sumando a la cuarentena de países que ya han legalizado su uso; nada más en Europa la lista asciende a 10 países que lo han aprobado.

A continuación, vamos a ver más a fondo de qué trata esta nueva aprobación.

¿Al legalizar el cannabis cualquiera podrá adquirirlo?

La verdad es que esto no será tan simple como asistir al médico y que te firme una receta para cualquier dolor y que puedas ir a la tienda y comprar el cannabis. Tampoco te recetará este producto para cualquier tipo de dolor, pues para los defensores de la utilización medicinal de CBD en España, su uso estará excesivamente tasado.

Según el dictamen aprobado, el CBD solo se dispensa en farmacias hospitalarias, con una prescripción de médicos especialistas en las dolencias y enfermedades autorizadas para su uso, aunque también queda abierta la posibilidad de ser prescrita por otros profesionales de la salud y farmacias comunitarias.

¿Cuáles son las enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis?

Según el informe aprobado, el uso de cannabis medicinal debe ser recetado en enfermedades como:

● Algunos tipos de epilepsia. ● Espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. ● Endometriosis. ● Vómitos y náuseas debido a la quimioterapia. ● Dolor crónico. ● Dolor oncológico. ● Dolor neuropático.

Esta lista de enfermedades queda abierta a modificaciones, ya que se espera que con la legalización se realicen más estudios con los que se pueda demostrar su eficacia en otras afecciones.

El autocultivo de la planta queda por fuera de esta legalización

En algunos países como Argentina se le permite a cada paciente autocultivar hasta 9 plantas, sin embargo, deben estar debidamente autorizados por el registro estatal para tal fin.

En España, a pesar de ser defendido por una buena parte de la izquierda parlamentaria, por el momento seguirá estando al margen de la ley.

Grupos como ERC, Unidas Podemos y EH Bildu, presentaron una enmienda con el fin de que sea permitido el cultivo de cannabis medicinal para uso propio, especialmente para los pacientes a quienes se le prescriba para tratar sus dolencias, ya que esta es una opción a la que acuden en la actualidad cientos de miles de personas.

Realmente son miles los pacientes que cultivan marihuana medicinal en sus casas o huertos, con el fin de abastecer a los más de 1500 clubes y asociaciones de usuarios que existen en el país. Consideran que han sido priorizados los intereses de las farmacéuticas, quienes son los que producen preparados o extractos de cannabis, que serán prescritos por los profesionales de la salud, sobre los que utilizan de forma directa la planta, lo que consideran que es más efectivo y sano.

¿Cuál será el precio de los preparados a base de cannabis?

Según el dictamen del congreso, no hay una recomendación específica sobre el costo de los preparados que serán dispensados en las farmacias destinadas para su venta. Queda pendiente fijar cuál será el porcentaje que asumirá el estado, de la cantidad que debe pagar el paciente para adquirir los productos que le sean recetados.



El precio que sea fijado para estos productos determinará la accesibilidad de adquirirlo que tendrán las personas para utilizarlos.

