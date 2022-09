Lograr espacios más inteligentes y cómodos con la tecnología de Domotics and Technology Emprendedores de Hoy

martes, 6 de septiembre de 2022, 10:45 h (CET)

La domótica tiene como principal objetivo establecer sistemas automatizados para así mejorar el confort y la habitabilidad de espacios. Gracias a los artefactos tecnológicos es posible facilitar significativamente la realización de tareas cotidianas en el hogar.

Es por esto que la compañía Domotics and Technology, una empresa especializada en automatización de viviendas, ofrece a sus clientes una serie de sistemas de manejo inteligente, con los cuales sea posible controlar espacios y elementos importantes de una casa.

¿Cómo es la vivienda del futuro? Estos sistemas utilizan redes de conexión wifi inteligentes, que pueden ser controladas por el usuario a través de un mando remoto o una aplicación compatible con cualquier teléfono móvil. Estas redes están conectadas a sensores, sistemas motorizados y líneas de integración directa, de tal manera que el usuario tenga un control pleno de su casa incluso si no se encuentra dentro de las instalaciones de la vivienda. La iluminación inteligente, por ejemplo, permite controlar el encendido y apagado de focos, utilizando herramientas de activación por voz como Siri, Alexa, Google Assistant o SmartThing.

En el caso de la apertura de persianas, Domotics and Technology ofrece un sistema de automatización anclado a interruptores smart wifi switch que permiten programar las rutinas de apertura y cierre. Aun así, las persianas también pueden manipularse de manera manual, impidiendo que el sistema dependa 100 % de la conexión wifi para su funcionamiento. La compañía también ofrece una opción de manejo remoto de los purificadores de agua, a través de un asistente virtual, con el que es posible programar la activación de la bomba del filtro para contar con agua fresca en todo momento.

Control tecnológico para la vivienda Todos estos sistemas pretenden que los hogares españoles se conviertan en viviendas de vanguardia, partiendo de las búsquedas de la arquitectura domótica como estrategia para crear mejores espacios para vivir. Es por esto que Domotics and Techonology ofrece a sus clientes unos packs especializados de automatización, con los cuales espera que disfruten de los beneficios de una casa inteligente.

Cada pack incluye routers, interruptores tipo smart, servicios de instalación personalizada y acompañamiento posventa, además de 2 años de garantía para cada uno de los componentes que hacen parte del sistema de automatización. Los interesados solo deben ingresar a la página web de la compañía y contactarse con alguno de sus asesores, para programar la visita del técnico e iniciar con el proceso de modernización de su hogar.



