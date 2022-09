Level Hair Salon es considerado por los clientes como uno de los mejores beauty salons de la sierra Noroeste de Madrid Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 16:40 h (CET)

Ya sea para hacerse un corte de cabello, un baño de hidratación capilar o un cambio de look completo, ir a la peluquería es, para muchos, un momento de cuidado personal. Por ello, las personas deberían elegir el beauty salon adecuado, con profesionales que, además de estar altamente capacitados, brinden un trato cordial en un ambiente ameno. Por todos estos aspectos, Level Hair Salondestaca como un lugar exclusivo que saca lo mejor de cada cliente. Sus servicios especializados en mechas de autor son su sello de identidad, así como también la constante renovación con las últimas tendencias.

Level: una experiencia única A juzgar por sus reseñas y testimonios en Google y redes sociales, Level Hair Salon está valorado como uno de los mejores beauty salons de la sierra Noroeste de Madrid. Personas de Las rozas, Torrelodones, Manzanares, Galapagar, Collado Villalba, Moralzarzal, el Escorial y Alpedrete, eligen este salón para realizarse los servicios de peluquería más exigentes, en un entorno que les hace sentir que están disfrutando de tiempo de ocio. Eso es lo que aporta valor y hace diferente la experiencia vivida en Level Hair Salon.

La profesionalización del equipo de trabajo se centra en trabajar con cada cliente de forma personalizada, entendiendo sus expectativas y elaborando un diagnóstico previo adecuado. Sus conocimientos están puestos a disposición de las necesidades de cada uno, ya que brindan asesoramiento de todos los tratamientos, cortes y coloraciones posibles, que mejor se adapten a lo que se busca.

Según el tipo de cabello, el visagismo y la personalidad propia de cada cliente, los especialistas trabajan para plasmar toda la información de forma conjunta, en un cambio de look que refleje su estilo de vida. Conscientes de que la imagen personal transmite la identidad de cada uno, en Level Hair Salon cuidan cada detalle para obtener resultados que cumplen las expectativas de sus clientas en cuanto al resultado visual, y que estructuralmente se consiga y se mantenga un cabello sano y lleno de vida.

Un concepto renovado de peluquería Toda la atención y la labor de Level Hair Salon están destinadas a que el cliente viva su experiencia como “todo un ritual”. El espacio amplio está decorado al detalle con combinación de estilos tradicionales y vanguardistas y cuenta con salones individuales, diseñados para brindar tranquilidad y privacidad durante el proceso. El objetivo es que cada persona se sienta como una invitada especial, ya que además, podrá acompañar su ritual estético con un café, infusión o refresco de cortesía e incluso un cóctel o un Level brunch.

Todos los tratamientos y trabajos que se llevan a cabo, se realizan con productos de la más alta calidad, ecológicos y veganos, para obtener resultados naturales y duraderos.

Además de distintos tipos de cortes como bixie, boblong y shaggy, en Level Hair Salon son expertos en coloración y mechas, como las contouring, underlights, balayage y babylights, pero sobre todo se les conoce por sus «mechas de autor» para que cada trabajo sea único.

También ofrecen tratamientos capilares, servicio de barbería y tratamientos para hombres, de corte y cuidado facial.

Posicionados como expertos en color gracias a su permanente actualización y formación en las técnicas más vanguardistas, Level Hair Salon ofrece un nuevo concepto en belleza, focalizado por completo en realzar la mejor versión de cada uno.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas The Abundance Babe, la coach para trabajar la abundancia ¿Cuáles son las ventajas de PRO-CONECTA? Demostrar la validez legal de las capturas de pantalla en el ámbito legal con Globátika Lab Urbànima, una marca de zapatos que apuesta por la inclusión Estor Enrollables Transparente PVC y las amplias funciones que puede proporcionar en el lugar, en Estoresamedidabaratos.com