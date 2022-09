Libertex suma su tercer premio del año Comunicae

martes, 6 de septiembre de 2022, 12:32 h (CET) La compañía de trading online ha recibido el premio a la "Mejor plataforma de operaciones" en los premios Forex Report 2022 Después de obtener dos prestigiosos premios durante los primeros seis meses de 2022, Libertex ha comenzado el segundo semestre del año de la mejor manera al sumar otro más. La compañía ha sido galardonada con el premio a la 'Mejor plataforma de operaciones' en los premios Forex Report 2022, después de haber recibido el premio al 'Mejor bróker de CFDs de Europa' en los Global Brands Magazine Awards 2022 y al 'Mejor bróker de cripto CFDs' en los Ultimate Fintech Awards 2022.

Forex Report es una reconocida publicación online que se especializa en noticias relacionadas con divisas. Cada año, su equipo dedicado a la investigación analiza y evalúa corredores, operadores y las últimas tecnologías disponibles en el mercado para reconocer a las empresas que hacen que el mercado funcione y a los participantes que hacen de la comunidad FX un lugar mejor.

Como dice la página web de FX Report: "Los premios Forex Report premian a los innovadores de la industria, aquellos que brindan el mejor servicio al cliente y aquellos que están a la vanguardia en uno de los mercados más competitivos del mundo". En este sentido, ha sido un verdadero honor para Libertex que su arduo trabajo fuera reconocido de esta manera y ser distinguido entre los muchos merecedores colegas de la industria.

La plataforma de trading Libertex ofrece CFDs, con una amplia gama de activos subyacentes que abarcan materias primas, índices y divisas, ETFs e incluso criptomonedas. No solo es fácil de usar, sino que también proporciona niveles de funcionalidad dignos para los operadores más experimentados. Entre gráficos indicadores y noticias en directo, cubre tanto los aspectos técnicos como los más básicos.

No es casualidad que la aplicación de trading de Libertex haya ganado tantos premios a lo largo de los años y siga mejorando día a día. Para comprobarlo, la aplicación de Libertex está disponible para descargar en la App Store, Google Play o AppGallery.

Advertencia de riesgo: los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de pérdida de dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 62,2 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

El valor de una inversión en acciones y participaciones puede disminuir o aumentar, por lo que es posible que recupere menos de lo que invirtió. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

