​Gonzalo Rubio y Miguel Benítez sobreviven en Cascais con el modo remontada encendido World Padel Tour - Cascais Open Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 6 de septiembre de 2022, 11:35 h (CET)

No en una, sino hasta en dos ocasiones han demostrado Gonzalo Rubio y Miguel Benítez lo correosos que pueden llegar a ser en la pista y que no les puedes dejar el mínimo tiempo para recuperarse, pues emergen con fuerzas renovadas y ponen patas arriba el partido. Los dos andaluces encendían el botón de las remontadas en las previas del Cascais Open y lograban revolverse en sus dos partidos para colarse con merecimiento total en la fase final.

En el primero de ellos se encontraban con Aitor García Bassas y Pedro Vera como rivales, una pareja que a priori no tendría que ponerles en problemas pero que lograba, en un primer parcial, encender las alarmas al hacerse con el set merced a un break (6-4); no obstante, supieron mejorar en la pista y estar más seguros en defensa para darle la vuelta a los registros y terminar venciendo con un 3-6 y 2-6.

En el segundo llegaban Marc Quílez y Toni Bueno para ponerles las cosas difíciles, empezando esos mejor el partido y encontrando siempre la vía para hacerles daño. Se sujetaron muy bien en este primer set y no encontraron problemas para llevárselo a su banquillo. De nuevo tocaba reaccionar y de nuevo lo hicieron con rapidez y seguridad, aunque costó bastante más que por la mañana, pues tuvieron que recurrir al tie break para igualar la contienda. Tras llevarse la muerte súbita, Rubio y Benítez ya sí que tuvieron todo de cara en el tercero, mucho más metidos, encendidos y presionando constantemente para alcanzar el cuadro final con un 6-3, 6-7 y 1-6.

En cuanto al resto de eliminatorias, decir que se clasificaron Edu Alonso y Juanlu Esbri tras derrotar con amplitud por la mañana a Pablo García y Christian Fuster (6-0 y 6-2) y después por la tarde superar con un doble 6-4 bastante más ajustado a Daniel Windahl y José Solano, quienes previamente habína logrado superar a Adrián Blanco y Javi Martínez (7-5 y 6-4) en uno de los choques más destacados de la mañana.

Jaime 'Chipi' Muñoz e Ignacio Vilariño lograban superar el último experimento que ha iniciado Rafa Méndez, esta vez junto a José Jiménez, por 3-6 y 4-6, mientras que en el duelo vespertino se las vieron con Sergio Alba y Antón Sans, a los que despedían con un 6-3 y 6-2.

Por último, Fede Mouriño y Víctor Mena tuvieron que solventar una complicada papeleta ante Raúl Marcos y Teo Zapata a primera hora del día (5-7 y 3-6) y luego otra más difícil si cabe frente a José David Sánchez y Mario Del Castillo, que plantaron seria batalla en la pista (6-2, 2-6 y 6-3).

Foto: Gonzalo Rubio y Miguel Benítez (World Padel Tour)

