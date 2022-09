¿Cómo eliminar el número de teléfono de internet?, por Premium Numbers Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Desde el surgimiento de internet, cada vez es más complejo preservar la privacidad de los usuarios debido al tráfico de información que se genera a diario en la web. Esa circulación de datos ha dado lugar a situaciones arriesgadas para la integridad de las personas.

Por este motivo, Google anunció que ahora será posible solicitar que se elimine de los resultados de búsqueda aquella información considerada privada.

En este sentido, la compañía operadora de telecomunicaciones Premium Numbers explica cómo eliminar el número de teléfono personal de internet a partir de esta medida.

Procedimiento para la eliminación de los datos personales de internet Según la nueva política, las personas pueden solicitar eliminar información de contacto personal, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o una dirección física. Esto es un gran avance porque antes de esta actualización estaban limitados a aquellas situaciones que daban pie al robo de identidad o de los datos bancarios y de las tarjetas de crédito.

De este modo, Premium Numbers, una compañía proveedora de soluciones de telecomunicaciones para empresas, explica en simples pasos el procedimiento a seguir para solicitar la eliminación de contenido personal de internet.

En principio, los especialistas señalan que es necesario acceder al Centro de Soporte de Google y completar el formulario que la empresa proporcionó para tal fin. Allí, cada individuo deberá especificar qué información desea que no figure en las respuestas a una búsqueda.

En el caso del número de teléfono, es necesario hacer click en el apartado “Información personal, como números de DNI y documentos privados”. Después, se desplegará otro menú de opciones en el que figura “Información de contacto, como dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico”.

Una vez enviada la solicitud, la persona recibirá una confirmación automática por e-mail, mientras es revisada por Google. En algunos casos, podrá solicitar información adicional. Si se determina que las URL enviadas están dentro del alcance de la política de Google, la empresa tomará las medidas pertinentes, de lo contrario brindará una breve explicación con los motivos del rechazo.

Una medida que tiene el propósito de preservar la integridad de las personas Como parte del proceso, el interesado deberá enviar todas las URL de las websy los sitios en los que aparecen esos datos para dar inicio a la revisión.

Sin embargo, los expertos de Premium Numbers aclaran que para que Google considere que el material debe ser eliminado, tiene que incluir información de contacto y existir la presencia de “amenazas explícitas o implícitas” o “llamadas a la acción explícitas o implícitas para que otros perjudiquen o acosen a alguien”.

Asimismo, advierten que se evaluará si la información a excluir forma parte del registro público en sitios gubernamentales o fuentes oficiales y no se procederá en esos casos. Por ejemplo, los números de teléfono de los políticos no se eliminarán si están disponibles públicamente en la web del gobierno.

De este modo, desde la empresa Premium Numbers señalan lo significativo de la medida, teniendo en cuenta que Google es el principal motor de búsquedas de internet. Por lo tanto, la iniciativa de quitar datos importantes como números de teléfono, direcciones postales o correos electrónicos brinda mayor tranquilidad a los usuarios y los protege ante posibles riesgos.



