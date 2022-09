La importancia de un asiento de moto cómodo para viajar, por JM-FUNDAS

Durante el verano, para muchos, uno de los mejores planes es realizar largos viajes por la carretera en moto. La versatilidad del vehículo, permite realizar muchos kilómetros sin requerir demasiado combustible o un gran espacio para aparcarlo.

Sin embargo, si no cuenta con un asiento de moto adecuado, es muy probable que el conductor y el pasajero sufran molestias y dolores después de un prolongado período de viaje. Lo ideal al adentrarse en largas travesías en moto, es reemplazar el rígido asiento de fábrica por uno más confortable, con material espumado de calidad, como los de JM-FUNDAS.

¿Por qué es importante instalar un asiento cómodo? Trasladarse en motocicleta por la ciudad, durante períodos cortos de tiempo, es uno de los usos más habituales que se le da al vehículo, con lo cual, el conductor puede no percibir ningún inconveniente con su asiento. Pero la sumatoria de estos traslados, manteniendo siempre una mala postura, al estar viajando sobre bases rígidas e incómodas, pueden ocasionar problemas a largo plazo, debido a que el peso del cuerpo no está bien distribuido. En consecuencia, el conductor podría sufrir lesiones en el coxis y la columna vertebral, así como también dolores musculares en los glúteos y la espalda. Estos síntomas se acentúan aún más al realizar largos viajes en carretera, ya que la mala posición del cuerpo y la distribución desequilibrada del peso se intensifica en el tiempo. Es así que, tanto el pasajero como el motociclista, verán afectado su viaje si el asiento no es el adecuado.

Conscientes de esta situación, los profesionales de JM-FUNDAS fabrican asientos y tapizados personalizados a distintos modelos y marcas de motos. Los diseños ergonómicos se producen con espuma de poliéster viscoelástica, y según las necesidades del cliente, se pueden añadir accesorios para más confort y seguridad.

¿Cuáles son los asientos ideales para hacer viajes en moto? Ya sea para traslados cortos o largos, los asientos de todo tipo de motocicletas pueden modificarse para volverlos más atractivos y cómodos. Los distintos servicios de JM-FUNDAS ofrecen amplia variedad de soluciones en asientos y fundas para marcas conocidas, tales como BMW, Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha o Benelli.

Basándose en la estética de la moto y al uso que le quiera dar, el usuario puede seleccionar el diseño, la textura, el grip, el color o el tejido del tapizado. En cuanto al asiento, el espumado y el nivel de dureza también es personalizable y puede adquirirse por separado o en la totalidad del pack confort. Este plan incluye la posibilidad de adecuar el diseño de la funda, seleccionar el espumado más cómodo e incorporar un respaldo lumbar.

Tras seleccionar el modelo deseado, el cliente podrá recibir el asiento completamente nuevo en su domicilio u optar por la personalización de su asiento actual. En este caso, los profesionales de JM-FUNDAS lo retiran sin cargo y lo devuelven a los 10 días, listo para su instalación.