UrbanClean y su servicio profesional de limpieza de alfombras

Doblar, lavar y planchar la ropa suelen ser de las tareas del hogar menos preferidas por mucha gente. Además, si el trabajo del lavado requiere quitar manchas, puede que no se obtengan los resultados esperados, al no poder eliminar la mancha por completo, pudiendo llegar, incluso, a desgastar la tela en el área tratada.

UrbanClean es una empresa que presta servicios tradicionales de tintorería a domicilio de excelente calidad. La experiencia de la firma en el servicio profesional de limpieza de alfombras garantiza la satisfacción a los clientes. Además, su nuevo modelo de franquicia de lavandería autoservicio requiere baja inversión y asegura el rápido retorno de la inversión y la facilidad de operación.

¿Cada cuánto tiempo se deben lavar las alfombras de la casa y por qué es importante hacerlo con frecuencia? Las alfombras pueden estar en prácticamente todas las habitaciones de una casa. Juegan un papel importante en la decoración, pero también para evitar posibles resbalones y caídas indeseadas.

A pesar de su gran utilidad, es posible que lavar las alfombras sea una de las tareas a las que menos prioridad dan las personas a la hora de hacer la limpieza del hogar. Y es que, seguramente, como muchas veces no se ve la suciedad o el polvo, no todo el mundo prestan atención a su mantenimiento. No obstante, dejar de lado esta tarea puede causar alergias, problemas respiratorios o hasta de la piel, debido a la suciedad que se acumula en estas telas a lo largo del tiempo.

Los expertos en el tema indican que lo ideal es lavar las alfombras cada seis meses. Sin embargo, esto va a depender del ambiente donde esté colocada, las características de la tela y, sobre todo, si dentro del hogar hay personas propensas a sufrir de alergias, por lo que este lapso puede variar.

UrbanClean, limpieza profesional de alfombras y ropa de hogar La tintorería y lavandería UrbanClean ofrece el servicio de limpieza profesional para alfombras, cortinas, sábanas, edredones, mantas, cubrecamas y mantas de colchón, entre otras ropas de hogar, para los clientes ubicados en el territorio español. El servicio está disponible durante los 365 días del año, y garantiza la calidad de los resultados.

A través de su plataforma web, indican que el servicio se puede contratar sin necesidad de salir del hogar. Ya sea mediante el contacto vía web, con su aplicación móvil, mensajería de WhatsApp o línea telefónica, se acuerda que UrbanClean pase por la propiedad para recoger la ropa o la alfombra y la devuelva completamente limpia.

En definitiva, UrbanClean es la opción ideal para quienes quieren dejar la limpieza de este tipo de prendas en manos de profesionales que ofrezcan un acabado satisfactorio.