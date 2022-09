Las cuatro mayores victorias del tenista Rafael Nadal Sus primeros éxitos destacados en la Copa Davis, Roland Garros, Wimbledon y los JJ.OO. Redacción

viernes, 2 de septiembre de 2022, 09:21 h (CET) Rafael Nadal es el tenista español con más logros en la historia nacional de este deporte. Ha ganado la friolera de 22 Grand Slam y es considerado el 'Rey de París', puesto que el título Roland Garros lo consiguió en 14 ocasiones. Pero de sus más de 1000 victorias (conseguidas en 2020) estas son cuatro de las mejores.



Primera Davis

En 2004, Sevilla era el escenario que recibía a un jovencísimo Rafa Nadal, que ostentaba el número 51 en el ranking de la ATP. España volvía a estar presente en la Copa Davis y era la tercera vez consecutiva que lo lograba. Nadal se lució frente a Francia y a República Checa. Pero llegada la final se encontró frente al número 2 del mundo: el estadounidense Andy Roddick.

Si bien parecía algo un poco osado, la actuación del español fue sobresaliente. Fue el protagonista del encuentro, donde hizo gala de talento, energía y empuje. La Cartuja estuvo en vilo durante todo el partido junto a varios millones de telespectadores del mundo entero. Todos quedaron gratamente sorprendidos por las increíbles defensas y contras del manacorí. El resultado final: 6-7(2) 6-2 7-6(6) 6-2 lo catapultó a la fama.

Primera Roland Garros

En 2005 Nadal llega por primera vez a la Semifinal Roland Garros. En menos de un año se había posicionado como el número 5 del mundo. Pero debía enfrentar a Roger Federer, que no solo era el Uno, sino también un ídolo para el español. El suizo llegaba a la arcilla de París con 57 victorias y apenas 2 derrotas. Nadal no había podido participar en la edición por una lesión.

Rafa resultó imparable en esa oportunidad. Todos consideraban que ese partido era casi una 'final anticipada'. Y con un resultado de 6-3 4-6 6-4 6-3 dejó fuera de competición al que luego seguiría siendo número uno hasta 2008. Llegado el momento, Nadal enfrentó al argentino Mariano Puerta y pudo darle su primer bocado a la 'Copa de los Mosqueteros'.

Wimbledon 2008

Otra vez Federer se encontraba del otro lado de la red y era el favorito de la apuesta deportiva en vivo. Pero Nadal ya era el número 2 del mundo. Y disputaba su tercera final en Wimbledon. Esta victoria le costó casi 5 horas al manacorí, pero finalmente se alzó con el triunfo por 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7. Se considera una de las finales más impresionantes de toda la historia del tenis.

Oro olímpico

Durante la celebración de los JJ.OO. de Pekín 2008, Nadal representó por primera vez a España. Y tuvo que enfrentar a Djokovic en semifinales. El número dos frente al número uno, por un pase a la Final. Esta no fue una victoria fácil, ya que, en la segunda manga el serbio presionó sin tregua al manacorí. Pero el resultado final de 6-4 1-6 6 fue contundente, aunque se considera a aquel partido como una 'lucha entre titanes'. Nadal se trajo la medalla de oro, que conquistó derrotando al chileno Fernando González.

