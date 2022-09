Electrodomésticos: ¿cómo ayudan a una alimentación más sana?

Se ha demostrado que una dieta equilibrada es uno de los componentes clave para llevar una vida sana y activa a lo largo del tiempo. Hay muchos datos científicos que apoyan esta afirmación. Definitivamente, este tipo de comportamiento disminuye la posibilidad de desarrollar una serie de enfermedades, mantiene un peso saludable y hace la vida más agradable.

Sin embargo, el estilo de vida moderno, el estrés y la ingesta generalizada de alimentos procesados son perjudiciales para una buena alimentación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que seis de cada diez enfermedades están directamente relacionadas con los alimentos que se ingieren.

Así que tener electrodomésticos que nos ayuden a preparar recetas fáciles y saludables es la mejor opción y en MejoresPanes.com comparan los mejores del mercado. Estos productos están hechos con componentes que ayudarán a llevar una alimentación balanceada y lo mejor de todo, a facilitarnos la faena que conlleva su preparación.

Enfermedades como la diabetes, la obesidad, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, las más frecuentes, entre otras, están íntimamente ligadas con la dieta que se lleva a diario. Tanto es así que la adopción de un estilo de vida más saludable podría reducir significativamente el número de muertes causadas por este tipo de enfermedades crónicas.

¿Cómo los electrodomésticos ayudan a una vida más sana?

Sencillo. Facilitan la vida y las labores en la cocina, disminuyendo el tiempo de preparación de los alimentos y ofreciendo la posibilidad de cocinar con menos grasas y de manera más fácil. Equipos como las panificadoras caseras, las tostadoras, los hornos eléctricos, las sandwicheras, las gofrera, sartenes eléctricos, vaporeras, freidoras de aire y procesadores de alimentos, entre otros, contribuyen a hacer la vida más fácil y a cocinar en casa.

Por ejemplo, al llegar cansado del trabajo es más fácil pedir y comprar comida chatarra que prepararla en la propia cocina. Sin embargo, se están ingiriendo grasas saturadas y alimentos de alto valor calórico, pero bajo en nutrientes.

Al tener electrodomésticos como una vaporera o una freidora de aire se pueden hacer unos ricos vegetales y un pollo frito, sin grasa y con un sabor delicioso. ¿Lo mejor? Todo se hace por sí solo. Basta colocar los ingredientes en ellos y se pueden realizar otras actividades como tomar una ducha o ver una película y al terminar estas tareas, la comida estará lista. Además, hoy en día, hay muchos electrodomésticos programables. Es decir, en la noche se puede disponer de estos equipos para que tengan listo el desayuno. También se pueden dejar listos para que al llegar, la cena esté servida.

Las panificadoras caseras son un elemento esencial para toda aquella persona que quiera comenzar una dieta sana para el resto de su vida. Comer pan es uno de los placeres de la vida. Desde China a la Patagonia y desde Canadá hasta Laponia, todas las culturas comen algún tipo de bollo hecho con harinas. Es más, estos forman parte fundamental de la alimentación. No obstante, los panes elaborados industrialmente pueden no tener nutrientes, sino solo ser carbohidratos vacíos. Pero, con una panificadora casera se pueden agregar ingredientes como salvado de trigo, avena, harinas de garbanzo, maíz o cebada para las personas que no toleran el gluten y hacer panes más sanos y acordes con la dieta elegida.

Al hacer pan en casa, se controlan los ingredientes y su calidad y estos electrodomésticos permiten realizar todo el proceso fácilmente, desde el amasado hasta el horneado será toda una aventura culinaria.

¿Qué significa llevar una alimentación sana?

Una dieta saludable, en general, es aquella que aporta al organismo los nutrientes que necesita para mantener el funcionamiento saludable de los órganos, proteger o recuperar la salud, reducir el riesgo de enfermedades, asegurar la reproducción, la gestación, la lactancia, el desarrollo y una larga vida libre de enfermedades.

En ella hay que incluir proteínas, carbohidratos, fibras, frutas, verduras y lácteos. Se deben evitar los químicos, grasas saturadas y colorantes y saborizantes artificiales. Para asegurar la calidad de lo que se come, es mejor hacer las recetas en casa porque se controla lo que lleva cada comida.