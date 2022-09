Exportacars se encarga de todas las gestiones necesarias para concretar una operación de compraventa Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Existen varias opciones a las que puede recurrir el propietario de un automóvil cuando tiene prisa por concretar la venta de su vehículo. La más fácil es buscar entre sus conocidos; quizás algún familiar o amigo esté interesado o conozca a alguien que lo esté.

Otra posibilidad es publicar un anuncio. En estos casos, es recomendable no recurrir a frases como “particular vendo coche urgente”, ya que al revelar la urgencia los compradores ofrecen menos dinero.

En estos casos, también es posible recurrir a los servicios de la empresa Exportacars, que se especializa en la compra de vehículos de forma ágil y rápida. Esta firma adquiere automóviles embargados, con deudas, con leasing, impuestos atrasados o sin documentación, para destinarlos a la exportación. La reserva de dominio o la quiebra de una empresa tampoco son obstáculos a la hora de concretar una operación.

En qué consiste una operación de compraventa Esta empresa brinda un servicio integral, puesto que se encarga de todos los trámites y gestiones necesarios para la venta del coche. Cuentan con atención al cliente 24/7 y ofrecen pagos al contado o por transferencia bancaria en el momento. Además, aseguran la tasación más competitiva del mercado a través de una operación veloz y sin complicaciones.

El servicio incluye la recogida del vehículo en cualquier punto de España de manera 100 % gratuita. Para vender un automóvil a través de Exportacars, simplemente hay que comunicarse con uno de sus asesores para recibir orientación. Estos agentes ofrecen una guía durante todo el proceso de tramitación.

Para los coches embargados, Exportacars también tiene una solución Para saber si un automóvil posee alguna reserva de dominio o está embargado, es posible consultar distintas páginas web, acudir a una gestoría o averiguar tanto en la Dirección General de Transporte (DGT) como en el registro de bienes e inmuebles. De esta manera, es posible obtener un informe detallado sobre la situación del vehículo.

En algunos casos, la carga del embargo imposibilita la venta. Ahora bien, si el deudor asume el embargo de la persona poseedora del coche, la operación es posible. En cualquier caso, el comprador debe estar al tanto de la situación en la que se encuentra el automóvil.

En estos casos, una empresa como Exportacars es la solución perfecta para un coche embargado porque cuenta con un equipo de asesores que se encarga de todo. Si bien en estos casos también es posible publicar un aviso e intentar concretar la venta con un particular, difícilmente la operación pueda ser tan veloz como con esta empresa.

Por lo tanto, ante una situación de apuro y antes de recurrir a la colocación de un aviso con la leyenda “particular vendo coche urgente”, resulta conveniente consultar la tasación y las condiciones que ofrece Exportacars.



