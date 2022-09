Okinawa revive el nacionalismo antijaponés Entrevista a Masaki Tomochi, profesor de economía de la Universidad Internacional de Okinawa Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 1 de septiembre de 2022, 09:42 h (CET) Durante la ceremonia de conmemoración del 50º aniversario de la devolución de Okinawa del control de Estados Unidos, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, prometió minimizar la presencia de militares estadounidenses en Okinawa.



Una gran mayoría de okinawenses se opone a la existencia de las bases militares estadounidenses construidas después de la Segunda Guerra Mundial, alegando que son una fuente de contaminación y ruido. Algunos ciudadanos culpan al personal militar estadounidense de los crímenes violentos que han perjudicado a la población local y afirman que la cultura, la historia y la lengua del pueblo indígena ryunkyuan están desapareciendo por su culpa. El archipiélago semitropical fue un reino reconocido por derecho propio hasta que se incorporó a Japón en 1872.

La productora Think viajara y entrevistara en diferentes partes del mundo para conocer de primera mano la experiencia de los organizadores de movimientos independentistas, en Escocía, Quebec y Okinawa, para comprarlo con la situación actual que está sucediendo en Cataluña.

La Asociación de Estudios para la Independencia de Okinawa (ACSILs) está compuesta principalmente por académicos de la prefectura. Precisamente, uno de los líderes del movimiento es Masaki Tomochi, profesor de Economía en la Universidad Internacional de la región japonesa y uno de los miembros de la delegación viajó a Escocia y Cataluña, reuniéndose con líderes independentistas. Tras esta experiencia, pretenden crear una red con otros separatistas de todo el mundo, especialmente con representantes de los movimientos de Escocia, País Vasco y Cataluña. Los miembros de ACSILs expresaron su interés: "Estamos muy interesados en lo que ocurre allí, donde también aspiran a organizar un referéndum de independencia.

Profesor Tomochi, ¿está usted informado de la situación en España con la independencia de Cataluña? Mi especialidad de estudio es la independencia de Ryukyu (Okinawa). Estoy estudiando el movimiento independentista catalán para compararlo con el caso de la independencia de Okinawa. Viví en Cataluña durante un año en 2019.

Investigué el caso de Cataluña, el de Escocia y el de Okinawa. Todos son diferentes. Queremos dar la importancia del derecho de autodeterminación de los pueblos. Tengo entendido que en Cataluña hubo un referéndum de independencia y hubo policías antidisturbios en la ciudad. Creo que no debería haber una situación en la que no se respeten en absoluto los resultados del referéndum.

En Okinawa hay una situación similar. Pero no fue un referéndum sobre la independencia. Fue un referéndum sobre las bases militares de Estados Unidos. El gobierno central de Japón sigue ignorando el resultado del referéndum de Okinawa. Por lo tanto, me solidarizo con la situación de Cataluña.

¿Cuál es la situación actual de Okinawa? Hace diez años, nadie se atrevía a decir lo que pasaba, pero ahora la gente está empezando a decirlo poco a poco y a escribir sobre ello en los periódicos. La razón principal es la "discriminación contra Okinawa". Okinawa solía ser un país independiente llamado Ryukyu. Pero tras la Restauración Meiji, el país de Ryukyu fue anexionado a la fuerza. Eso fue hace unos 150 años. Y luego hubo una política de asimilación por parte del gobierno central japonés. No digo que sea malo anexionarse siempre que ambas partes sean iguales y amistosas. Pero, por desgracia, hubo discriminación contra el pueblo de Ryukyu.

Un caso muy simbólico de discriminación es la Batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. La esencia de la Batalla de Okinawa no es que el ejército japonés se enfrentara al estadounidense para defender Okinawa. Okinawa fue sacrificada para defender a Japón.

Eso se llama "Estrategia Sute Ishi". Así que, para el gobierno japonés, Okinawa no era un objetivo a defender. Estaba dispuesto a sacrificar Okinawa para protegerse. En 1952, con el Tratado de Paz de San Francisco entre las Fuerzas Aliadas y Japón, Japón se independizó. En ese momento hubo un mensaje del Emperador, diciendo que cedía Okinawa a los Estados Unidos durante 50 o 100 años, a cambio de seguir el sistema del Emperador. No te digo que fuera un mensaje tan directo pero el contenido del mensaje es así. En ese momento de nuevo Okinawa se convirtió en una víctima de Japón. Y luego Okinawa fue devuelta a Japón, pero todavía tiene las bases militares de Estados Unidos.

El origen de este problema se remonta al caso de discriminación de Okinawa desde hace 150 años. Otra cosa que quiero mencionar, el gobierno japonés no reconoce la época del país de Ryukyu, es decir, Ryukyu no era un país independiente.

En su opinión, ¿cuáles son las principales desventajas de las bases militares estadounidenses en Okinawa? Hay muchas desventajas. Por ejemplo, los delitos de las personas relacionadas con la base militar estadounidense envían soldados novatos que no tienen una buena educación. Y está el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre Japón y EEUU (1971). Es decir, cuando los estadounidenses cometen algún delito en la base, primero deben ser juzgados por la ley estadounidense. Corea también tiene el mismo tipo de acuerdo. En Alemania también hay una gran base militar estadounidense, y existe un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre Alemania y Estados Unidos, pero es un acuerdo de igualdad, no como el nuestro. Este acuerdo crea una sensación de privilegio entre los militares de la base estadounidense.

Otra cosa son los accidentes. En 2004, un helicóptero estadounidense se estrelló en la universidad donde trabajo. En los últimos años ha habido accidentes en los campos, etc. También está el problema del ruido. Hay lugares donde no se puede vivir por el ruido. Además, las PFAS (sustancias perfluoroalquiladas) son un gran problema hoy en día. Contaminan el agua potable de 450.000 personas hasta ahora y, según las investigaciones actuales, va a aumentar a más casos y otras contaminaciones terrestres.

Y por último, cuando se produce una guerra, parecía que estaríamos a salvo por las bases militares de Estados Unidos, pero no es así. Pensamos que la frontera de la guerra se haría de nuevo debido a las bases militares.

Mi opinión es: "Cien daños y ni un solo beneficio". Así que pedimos a Japón, a otros países e incluso a las Naciones Unidas que presten atención a nuestra demanda de independencia y al daño que está sufriendo Okinawa bajo la administración del ejército estadounidense.

¿Cómo es la situación actual de la cultura de Ryukyu? Quizá sea cierto que nuestra cultura tradicional se está desvaneciendo. Por ejemplo, antes del caso estadounidense, cuando el país de Ryukyu fue colonizado por Japón, prohibió nuestra lengua y ahora está desapareciendo. Ahora hay un movimiento para revivir la lengua de Ryukyu.

Las reivindicaciones independentistas de Cataluña, Escocia y Quebec, producen en algunas situaciones que las grandes empresas se marchen, ¿puede ocurrir esto en Okinawa? A corto plazo, como periodo de transición, las grandes empresas se irán de Okinawa por la presión del Gobierno de Japón. Pero tenemos la ventaja de las condiciones geográficas porque estamos, además de Japón, cerca de Corea, Taiwán, los países del sudeste asiático y China. Es decir, nuestro cliente no es sólo Japón. Por lo tanto, el problema económico mejorará a medio y largo plazo.

Okinawa es la puerta de entrada a Asia Oriental geográficamente. Además, en Okinawa murieron cientos de miles de personas a causa de la guerra. Así que conocemos el horror y la miseria de la guerra. Con esta experiencia, Okinawa puede ser el lugar de expedición de la importancia de la paz. Por ejemplo, podría establecerse en Okinawa una sede representativa de la ONU en Asia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Okinawa revive el nacionalismo antijaponés Entrevista a Masaki Tomochi, profesor de economía de la Universidad Internacional de Okinawa ​La sequía global hace que el agua sea el 'oro azul' Comentario elaborado por Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro Periodistas y varios abogados del fundador de WikiLeaks demandan a la CIA Acusan a la Agencia Central de Inteligencia de haber espiado sus conversaciones durante las visitas que ellos realizaban a Assange en la sede diplomática de Ecuador en Londres 20 millones de personas están en riesgo de hambruna en el Cuerno de África Lo ha advertido el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos Las cadenas farmacéuticas CVS, Walgreens y Walmart deben pagar 650 millones de dólares a dos condados de Ohio por la epidemia de opioides en EE.UU Causó daños graves a las comunidades de esas zonas