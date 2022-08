Grupo SAI y sus servicios de investigación en el ámbito del fraude laboral Emprendedores de Hoy

martes, 30 de agosto de 2022

Las empresas suelen enfrentarse a diferentes problemas que pueden traerles grandes pérdidas económicas, uno de los más comunes es el fraude laboral, que ocurre cuando un empleado finge una enfermedad física o mental o un accidente para darse de baja. El objetivo de esta acción es dejar de ir al trabajo sin prescindir de los ingresos. Es importante que las compañías tomen medidas si sospechan que un trabajador ha simulado una incapacidad temporal, ya que quienes apelan a este tipo de engaños cometen una falta muy grave. No obstante, en estos casos tan delicados, las conjeturas no bastan, sino que es necesario demostrar todo con pruebas fidedignas, por lo que una buena alternativa es contratar a una agencia de investigación privada como Grupo SAI.

Por qué las empresas deben procurar detectar el fraude laboral El fraude laboral cada vez es más común en España. Por ese motivo, las empresas deben estar alerta para evitar que esto ocurra. Además, es importante señalar que, si una compañía descubre que un trabajador ha mentido sobre su salud para darse de baja, puede ser despedido inmediatamente.

Son muchas las razones que pueden llevar a un empleado a incurrir en este tipo de engaños, entre ellas desacuerdos con la empresa, inconformidad con el salario, tener un trabajo paralelo, compromisos personales, etc. En cualquiera de los casos, estos actos son completamente ilegales y deben ser descubiertos cuanto antes.

Las empresas que tienen empleados de baja laboral disminuyen la productividad y se quedan estancadas en la búsqueda de sus objetivos. Además, en muchas ocasiones, se ven en la obligación de contratar un sustituto del empleado ausente, lo que significa que deben hacer doble inversión.

Es imprescindible corroborar la veracidad de una incapacidad temporal. Lo más recomendable y efectivo es optar por una agencia de investigación privada que haga un trabajo exhaustivo y profesional.

Grupo SAI es especialista en investigaciones de fraude laboral Grupo SAI es una agencia de investigación privada líder en el mercado. La misma es referencia por resolver casos complejos de diferente índole. En este lugar, ofrecen diversos servicios como la investigación en el área de fraude laboral.

La agencia se encarga de buscar todas las pruebas para que determinada compañía pueda demostrar legalmente que un empleado ha mentido para darse de baja laboral. Además, cuenta con un equipo humano cualificado y legalmente habilitado para ejercer la investigación privada.

Grupo SAI realiza investigaciones laborales en todo el ámbito nacional. Los interesados en obtener mayor información acerca de sus servicios pueden dirigirse hasta la oficina principal o acceder a la página web, donde brindan todos los detalles. Además, en la plataforma se encuentran disponibles todos los canales de contacto como teléfono y correo electrónico.



