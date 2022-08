¿Por qué leer una novela policíaca española de M. J. Fernández? Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de agosto de 2022, 13:50 h (CET)

La lectura es una de las herramientas más eficaces para la adquisición de conocimientos, para el desarrollo del pensamiento creativo y para abrir la posibilidad de imaginar una infinidad de mundos posibles.

Dentro del género narrativo, las novelas policiales son las más elegidas por los lectores por sus tramas intrigantes y por la presencia de personajes peculiares.

Ante este escenario, una de las opciones más sugerentes de esta temporada es la novela policíaca española No es lo que parece, Un caso del inspector Salazar,de la escritora M.J. Fernández

Una serie de novela negra muy aclamada por cientos de lectores No es lo que parece forma parte de una serie de novela negra muy aclamada por cientos de lectores. Está ambientada en La Rioja y narra las vicisitudes del inspector Salazar, un policía poco convencional, ocurrente y entrañable que buscará resolver junto a su equipo los casos más difíciles de la comisaría de San Miguel.

Para lograrlo, empleará toda su experiencia, astucia e inteligencia. Al mismo tiempo, deberá afrontar las dificultades de su vida personal.

Las historias del inspector Salazar están distribuidas en nueve libros, hasta ahora. Entre los aspectos más sobresalientes de la serie, destaca la presencia de personajes carismáticos y bien definidos, con tramas interesantes, que despiertan las emociones del lector para conmoverlo y mantener la intriga, enriqueciendo la historia con pinceladas de humor.

No es lo que parece es la primera entrega de la saga. El relato se inicia a partir de la muerte de un conflictivo político mientras daba un discurso en Haro. Aunque todo parecía indicar que se trataba de una muerte natural, las autoridades deben estar presentes en el levantamiento del cadáver.

El inspector Salazar y su nueva compañera se ocupan de la llamada, pero un simple trámite se convierte en una investigación criminal cuando descubren que el político murió asesinado y que detrás de ese homicidio existe una red de corrupción que debe ser investigada.

¿Cómo conseguir las novelas de M. J. Fernández? Fernández es una escritora autopublicada que en la actualidad tiene a la venta veinte libros: una serie de 9 y un décimo próximo a publicarse, dos trilogías, una bilogía y tres novelas individuales.

Aparte de No es lo que parece, la serie de historias del inspector Salazar está conformada por: Juego mortal, Aquí hay gato encerrado, Gato por liebre, Lo que el gato se llevó, Los gatos caen de pie, Siete vidas y un gato, No todos los gatos son pardos y Las cinco patas del gato.

Todas sus obras se pueden encontrar en Amazon, tanto en versión electrónica como impresa. Además, están disponibles en forma gratuita para los suscriptores de Kindle Unlimited.



