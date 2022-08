¿En qué consiste el contrato eventual por circunstancias de la producción?, asesoría laboral con Key Iberboard Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 10:31 h (CET)

La reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 trajo aparejados múltiples cambios y regulaciones en relación con las formas de contratación. A su vez, esas modificaciones agravaron las sanciones para quienes incumplan los términos contractuales.

Por este motivo, es fundamental que las empresas cuenten con un servicio de asesoría laboral en lo que respecta al contrato eventual por circunstancias de la producción y evitar de esa manera cualquier inconveniente.

En ese sentido, en Key Iberboard, cuentan con más de 40 años de experiencia prestando asesoramiento a pymes y multinacionales.

El contrato eventual por circunstancias de la producción Para celebrar un contrato temporal es necesario que se presente alguno de los siguientes supuestos: en instancias en las que se produzca un incremento productivo ocasional en la empresa y resulte imposible atender esas necesidades con la plantilla existente; y, por otra parte, cuando surjan situaciones de una duración delimitada en el tiempo.

En el primer caso, el plazo máximo de duración es de 6 meses con la posibilidad de ampliarlo a 12 mediante negociaciones en el convenio colectivo. Asimismo, si el contrato se celebra por un período inferior al máximo legalmente establecido puede renovarse una vez por acuerdo expreso entre el empleado y el empleador. No obstante, la duración total no debe exceder el período máximo especificado tras la reforma laboral.

La segunda razón que habilita la celebración de este contrato es el surgimiento de una situación ocasional, previsible y con una duración claramente definida y breve. De este modo, las empresas pueden utilizarlo hasta por 90 días no consecutivos en un año calendario.

Es importante que las compañías expongan con claridad las causas y circunstancias que avalan la realización del acuerdo, como también la duración y el tipo de trabajo a realizar. De lo contrario se puede entender como celebrado en fraude de ley y las personas contratadas pasarán a adquirir la condición de fijas.

Además, con la reforma, se agravaron también las sanciones ante la transgresión de la normativa y en costes económicos pueden alcanzar los 10.000 euros por cada trabajador contratado de manera irregular.

Por tal motivo, es importante contar con profesionales capacitados en asesoría laboral, tales como los que conforman el equipo de Key Iberboard.

Asesoría laboral, fiscal, contable y legal En Key Iberboard, brindan asesoría laboral, fiscal, contable y legal con estándares internacionales. Cuentan con una trayectoria de más de 40 años brindando asesoramiento en las cuestiones vinculadas a la normativa aplicable a las relaciones laborales, con el objetivo de buscar soluciones óptimas para cada caso.

A fines de disminuir los riesgos, cada vez son más las empresas que contratan los servicios de esta firma española conformada por un equipo de profesionales con sólida formación jurídica y amplia experiencia en sus áreas de especialización.



