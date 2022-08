Servicio SWIFT Internacional, todo lo que se debe saber, por Union Credit and Guarantee Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La aparición de servicios de comunicación fiables y eficientes que facilitan muchas actividades diarias en las empresas ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías e internet. Entre ellas, está el envío de dinero mediante transferencias internacionales o nacionales a través de SWIFT.

El significado de las siglas hacen referencia a la sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Se trata de un sistema de telecomunicaciones interbancario de transferencias transfronteriza que se utiliza en la mayoría de los bancos del mundo para comunicarse y realizar operaciones de carácter financiero con otros homólogos del sector.

La red procesa más de 10 millones de mensajes diarios entre 8.000 entidades financieras localizadas en más de 200 países. No obstante, para acceder a este software es necesario afiliarse a un proveedor de servicio como Union Credit and Guarantee, una empresa especializada en la concesión directa de avales, garantías y fianzas a empresas que ofrece servicios de comunicación interbancaria.

Seguridad interbancaria con tecnología eficiente SWIFT es una de las soluciones tecnológicas más sólidas en el ámbito de la seguridad de información. La idea surgió en Bruselas en el año 1973, estableciendo un lenguaje en común para las transacciones financieras, pero, no fue sino hasta 1977 cuando se envió el primer mensaje y, desde ese momento, se ha posicionado como una herramienta eficaz para la integración de servicios tales como pagos interbancarios, inversiones, transferencias, cheques de remesa, entre otras operaciones de comercio exterior.

La infraestructura SWIFT agrupa a diversos bancos del mundo, facilitando una comunicación rápida y segura entre ellos. Cada entidad financiera tiene un código único formado por 8 u 11 dígitos alfanuméricos que contienen la identificación del código del país en el que se encuentra la entidad, el código del banco y un conjunto de datos adicionales como localización o tipo de sucursal, que les permite comunicarse y realizar operaciones financieras 100 % seguras y con máxima confidencialidad.

¿Qué beneficios aporta el servicio SWIFT a las empresas? El principal beneficio del sistema es la seguridad que ofrece, ya que los mensajes se codifican para que no se pueda violar la orden de pago. Por otra parte, está la rapidez con la cual permite enviar mensajes a cualquier parte del mundo, de una manera confidencial y segura. Además, es un sistema de bajo coste, las comisiones por transferencias son pequeñas por lo que no afectan el presupuesto de la entidad.

Union Credit and Guarantee dispone de un servicio de comunicación interbancaria a través de SWIFT dirigido para empresas que quieren comunicarse con otras instituciones bancarias y financieras de forma ágil y segura. El servicio puede contratarse a través de su página web, donde comparten más información al respecto.

Además de ofrecer servicios en telecomunicaciones, la compañía está autorizada para emitir avales, garantías y fianzas internacionales a particulares, administraciones del estado, ayuntamientos en diversas compañías del mundo, ya que tiene una expansión en Europa y Latinoamérica. Convirtiéndose así en un referente global de servicios financieros.



