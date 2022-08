Maialen Co. y sus collares hechos a mano Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, las joyas hechas a mano se han convertido en una de las opciones favoritas en la sociedad. Esto se debe principalmente a la gran variedad de diseños atractivos y de buena calidad que pueden encontrarse en el mercado y, a su vez, a la posibilidad que dan a quienes lo usan de reflejar su personalidad a través de estos accesorios.

Uno de los lugares más recomendados para comprar joyas artesanales es Maialen Co. Esta marca ofrece collares y pendientes diseñados, confeccionados y montados en Cantabria por Maialen Panero. Cada uno de sus diseños cuenta con características únicas que se adaptan al estilo de cada mujer.

Joyas artesanales de calidad y resistencia Maialen Panero es diseñadora de interiores. No obstante, la búsqueda de alternativas para expresar su arte de una forma única y personal la llevaron a desarrollar su propia línea de joyas hechas a mano. Los pendientes y collares comercializados por Maialen Co. están elaborados en arcilla polimérica, un material compuesto principalmente por PVC con una pigmentación de diferentes colores y un aceite plastificante que la hace fácilmente manejable.

La arcilla polimérica es uno de los materiales más utilizados para la elaboración de bisutería artesanal, ya que brinda la posibilidad de crear diseños variados. Además, ofrece en cada modelo una gran resistencia y calidad, pero a su vez una notable ligereza y comodidad para su uso. En conjunto, estas características han hecho que las joyas hechas a mano con esta materia prima sean cada vez más solicitadas en el mercado.

Además de collares y pendientes de arcilla, en la tienda de Maialen Panero es posible encontrar joyas elaboradas con metal, acero inoxidable y perlas naturales, entre otros elementos que proporcionan mayor versatilidad, variedad y atractivo a sus creaciones.

Collares y pendientes en Maialen Co. La tienda online de joyas artesanales Maialen Co. se encuentra renovando continuamente sus productos, permitiendo a sus clientes encontrar una amplia gama de opciones para lucir con diferentes atuendos o para regalar en una ocasión especial. Actualmente, cuenta con una nueva colección en la que resaltan los colores neutros como el beige, tostado y el verde en diferentes tonalidades.

Las personas interesadas en adquirir joyas hechas a mano pueden optar por opciones como el Collar Perlas, el Eslabones o el Nacar. Además, es posible crear diferentes combinaciones añadiendo pendientes a la compra y así crear un juego de joyería artesanal de primera calidad.

Finalmente, en la tienda online es posible encontrar una sección de ofertas con hasta 70 % de descuento,lo cual permite comprar joyas artesanales cuyos precios van desde los 5 € en adelante, permitiendo así lucir accesorios únicos en cualquier ocasión.



