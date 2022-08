Proteger el móvil del malware con el software Sophos, por Metafrase Emprendedores de Hoy

Muchos teóricos de la comunicación y de otras ramas de las ciencias sociales consideran los móviles como extensiones del cuerpo humano. Esto se debe a que dichos aparatos son utilizados de forma permanente por las personas.

A través de ellos, se pueden efectuar múltiples tareas, desde enviar mensajes mediante aplicaciones hasta efectuar transacciones bancarias y compartir documentos privados. Al tratarse de datos personales y sensibles, es clave proteger el móvil del malware, programas maliciosos que causan daños.

Para ello, resulta necesario acudir a profesionales como los de Metafrase, una compañía especializada en ciberseguridad para empresas y explotación de sistemas que ofrece el software de Sophos.

Proteger el móvil ante ataques informáticos Entre las prácticas negativas de la era digital, destacan los ataques informáticos. Estos no solo arremeten contra los dispositivos tecnológicos, sino que también ocasionan problemas en los usuarios, a través del robo de datos privados.

En la actualidad, son muchas las recomendaciones para evitar que el malware afecte a los móviles. En principio, se deben tomar en cuenta a los avisos sobre aplicaciones o herramientas que pueden ser maliciosas, debido a que no cumplen con ciertas normativas que exige el mercado; verificar el estado de los dispositivos y administrar los cifrados de datos.

Más allá de eso, Metafrase ofrece una amplia gama de soluciones en el ámbito digital, destinadas a garantizar un nivel óptimo de seguridad y confidencialidad. Una de ellas es la propuesta integral de Sophos, un software que otorga una protección total para todos los dispositivos y que puede gestionarse desde un solo panel. Con este programa, la empresa garantiza total seguridad para sus clientes.

La empresa garantiza ciberseguridad Con amplia experiencia en el mercado digital y con un equipo de especialistas en informática, Metafrase se ha consolidado como una empresa especialista en materia de ciberseguridad. La compañía destaca por ser experta en el software Sophos, a través del cual otorga soluciones eficaces, ajustadas a los requerimientos de sus clientes más exigentes.

Sus servicios son diversos y están enfocados en proteger los datos que circulan por los correos electrónicos, ordenadores y redes en general. Mediante antivirus de pago, los clientes pueden evitar problemas por ataques digitales.

En protección contra el ransomware, Metafrase es sinónimo de garantía por el servicio Sophos Next Generation Endopoint. A través del software Intercept X, que incluye CryptoGuard, se impide el cifrado malicioso de datos.

Sin hacer grandes inversiones, con planes a medida y accesibles desde cualquier lugar, la empresa ofrece las mejores soluciones en materia de ciberseguridad.



