El 70% de los autónomos españoles lo son por necesidad y no por vocación

martes, 23 de agosto de 2022, 13:53 h (CET) Infoempleo y el Grupo Adecco presentan una nueva entrega de la XXV edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España El portal de trabajo Infoempleo y el Grupo Adecco, líder mundial en gestión de Recursos Humanos, presentan una nueva entrega de la XXV edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, una completa radiografía de la situación del empleo en nuestro país. Y en este caso, quieren poner en relevancia la visión de los autónomos[1] acerca de los temas de actualidad de nuestro mercado laboral: situación actual, jornada de 4 días y modelos híbridos de trabajo, las principales ventajas e inconvenientes del autoempleo, qué motivos los han llevado a ser autónomos, si esta situación les hace o no más felices o cuáles son las condiciones bajo las que trabajan, entre otros aspectos.

Impacto sobre los autónomos

Durante este último año la situación parece haber mejorado un poco para los freelances, ya que en 2020 un 31,4% confesaba que se encontraba en una situación muy mala, pero en 2021 este porcentaje ha bajado hasta el 21,82% de los consultados. A pesar de ello, un 29,32% ha tenido que recurrir a la prestación por cese de actividad durante el pasado ejercicio.

Los ERTEs no parecen haber sido una fórmula muy utilizada por los autónomos como ayuda, quizá por tratarse en su mayoría de empresas unipersonales o con pocos empleados. Así, un 88,18% de los autónomos no ha recurrido a esta figura para salvar su negocio. Solo un 7,05% ha solicitado ERTEs de extinción de jornada y un 4,77% ERTEs de reducción de jornada.

El 86,82% de los encuestados dice que tampoco ha realizado despidos frente a un 8,87% que sí lo ha hecho. La pérdida de facturación a causa de la COVID-19 ha afectado a un 69,55% de los autónomos en el último año, frente al 74% que declaraba haber perdido ingresos en 2020.

En materia de contratación, entre los autónomos, el estancamiento es palpable. Así, hasta un 92,05% no piensa contratar a nadie durante el presente año, bien porque no lo necesitan (50,91%), porque su actividad está en recesión (26,82%), por un exceso de costes (12,73%) o por los malos resultados económicos que tuvo el año pasado (1,59%). Solo un 7,95% planea reclutar más personal.

¿Qué opinan los freelances sobre el teletrabajo?

Entre los autónomos consultados las preferencias se han dado la vuelta respecto a 2020, y gana la opción del trabajo presencial (57,05%) frente al remoto (42,95%). Entre los que sí son partidarios del teletrabajo, la modalidad que más triunfa de nuevo es la de un sistema híbrido que les permita trabajar online entre tres y cuatro días a la semana (22,75%). En cuanto al lugar favorito para desarrollar su actividad, el 53,44% prefiere trabajar desde su casa, y solo un 9,52% desde un centro alternativo cerca del domicilio.

Los que no se inclinan por el trabajo en remoto aseguran que la causa es que prefieren ir a la oficina para socializar y verse con los clientes en persona (66,14%), un 16,33% no tiene condiciones idóneas en el domicilio para trabajar, en otros casos se debe a la imposibilidad de desconectar y conciliar (13,15%) o a los costes adicionales (4,38%).

La jornada de cuatro días

El interés por implementar la semana laboral de cuatro días ha resurgido con fuerza durante 2021. Incluso desde el Gobierno se propuso un proyecto piloto de tres años diseñado para ayudar a las empresas a hacer esta transición. Pero, a pesar de la repercusión que han conseguido algunos ejemplos en las que este modelo se ha implantado con éxito, un 57,95% de los autónomos no ve viable esta opción. Los motivos son principalmente la falta de beneficio para mantener los salarios con mejor jornada (34,90%), la pérdida de productividad (30,59%) o no tener opciones de cubrir la 5º jornada con otros empleados (21,57%). Un 42,05% si lo cree posible, con un salario proporcional al tiempo trabajado (22,50%), o con mantenimiento total del sueldo (19,55%).

La visión de los autónomos

Resulta relevante comprobar que el 70% de los freelances consultados llegaron al autoempleo empujados por necesidad, pero no motivados por un verdadero interés en trabajar de forma independiente. De hecho, casi 6 de cada 10 preferirían tener un empleo por cuenta ajena a tiempo completo, porque creen que les aportaría más tranquilidad.

A pesar de esta poca predisposición a convertirse en autónomos, un 50,45% considera que es más feliz desde que trabaja por cuenta propia (un 4% menos que en 2020). Entre las principales ventajas que les aporta esta manera de trabajar, un 48,86% citan el ser su propio/a jefe/a, también la posibilidad de establecer sus propios horarios de trabajo (42,50%), una mayor sensación de libertad (37,73%) y la posibilidad de trabajar en lo que más les gusta (30,91%).

Un 70% de los autónomos utilizó sus propios ahorros para poner en marcha su negocio. Mientras que un 23,86% pidió dinero a familia y amigos, el 23,18% recurrió a préstamos bancarios y el 14,77% capitalizó su prestación de desempleo. Solo el 12,73% recurrió a ayudas y subvenciones, y un escaso 1,36% contó con la ayuda de business angels.

La fórmula menos utilizada fue el crowdfunding o financiación colectiva. Solo un reducido 0,45% adquirió el capital necesario por esta vía poco conocida todavía en nuestro país. Contar con la experiencia profesional adecuada (35,91%) y un buen respaldo econó;mico (29,77%) son los dos elementos que consideran más prioritarios para crear una empresa, junto a tener una buena idea empresarial (20%).

Se conoce como TRADE a aquel trabajador por cuenta propia que realiza su actividad profesional para otra empresa de la que percibe al menos el 75% de sus ingresos, de ahí que se lo considere económicamente dependiente. En España, el 36,59% de los autónomos es TRADE y el 63,41% restante es, por tanto, independiente.

Los freelances de nuestro país realizan su trabajo mayoritariamente en solitario (80%), bien desde su casa (42,95%) o desde un local alquilado (23,18%). Sus jornadas laborales suelen ser intensas. El porcentaje más elevado, un 36,14%, dice que trabaja entre 8 y 10 horas diarias, el 27,05% entre 6 y 8 horas diarias y el 18,86% más de 10 horas diarias.

Los descansos semanales son también escasos. Un 66,82% de los profesionales consultados trabaja de cinco a seis días a la semana y el 25,23% afirma que su labor se extiende a los siete días de la semana.

Las elevadas cargas sociales y administrativas (50,91%) y la alta fiscalidad (54,09%) a la que se ven sometidos siguen ocupando, un año más, las primeras posiciones entre los principales problemas a los que deben hacer frente. Entre sus preocupaciones destacan también la dificultad para conseguir clientes (24,55%) y la competencia desleal que provoca la economía sumergida (23,86%), en alza por las crecientes dificultades económicas y una legislación poco efectiva en la lucha contra el fraude.

[1] Para la realización de este capítulo se ha realizado una encuesta a autónomos y/o freelances entre el 2 de febrero y el 31 de marzo de 2022.

