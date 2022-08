Congreso online para opositores Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 11:13 h (CET)

Una oposición es una carrera de fondo que necesita desarrollar múltiples habilidades, tal y como acontece cuando se realiza un puzle.

Seguro que, de niños se han completado muchos, y sin saberlo se han puesto en marcha las habilidades necesarias para ello.

Entre ellas se encuentran la agudeza visual, la coordinación, la memoria, etc. Habilidades que probablemente salían de manera instintiva en el momento de su realización.

Eso no es malo, pero cuando se trata de una oposición, hay que ir un poco más allá.

En una oposición es necesario detectar las fortalezas y debilidades que cada uno posee; para, por un lado, potenciar dichas fortalezas y, por otro, mejorar las debilidades.

Lo mismo acontece cuando se camina.

Cuando se camina, no se va pensando primero en poner el talón y luego apoyar la punta del pie. O cosas como primero va una pierna y luego la otra. Eso es algo que sale innato.

Pero para que salga de manera innata, se ha necesitado un proceso de aprendizaje, de caer y levantarse varias veces.

Pues lo mismo ocurre con las habilidades de una oposición.

No se nace sabiendo estudiar. Cierto que hay gente que posee más habilidad que otra, pero eso se practica y se mejora.

Y eso es extensible a todo tipo de habilidades, tales como: gestión del tiempo, técnicas de memorización, poseer herramientas para hablar en público, solventar los dolores musculares causados por tantas horas de estudio, demostrar al tribunal que se merece una plaza (oratoria), saber medir los resultados, organizar y planificar la oposición de manera productiva, poseer una motivación constante durante toda la oposición, técnicas de estudio eficaces, detectar aquellas creencias que limitan en el día a día, saber gestionar el estrés, potenciar la creatividad.

Con las técnicas adecuadas y con práctica, al igual que uno aprende a andar o realizar un puzle de manera eficaz, se pueden dominar estas habilidades.

De la necesidad de potenciar todas estas habilidades nace la creación del congreso OpoPower patrocinado por cuaderno inteligente.

Tras su I edición el 26 de marzo de 2022, los días 10 y 11 de septiembre de este mismo año, se llevará a cabo de manera online, la II edición en horario de 10:00 de la mañana a 19:00 horas.

Quien necesite más información, saber quiénes son los ponentes, el horario de los mismos, o ver los testimonios de los asistentes a la I edición, puede consultarlo en el siguiente enlace: congreso OpoPower o enviando un correo electrónico a info@concepcionseijas.com.

Todo en esta vida requiere práctica y si a esto se le suma poder ir de la mano de los mejores, el proceso se acorta.

La decisión es de cada persona; simplemente hay que preguntarse: ¿Lo que se está haciendo lleva a los resultados que se quieren obtener? Si la respuesta es sí, se debe continuar. En caso contrario “si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo” (Albert Einstein).



