Nelly Korda gana el Aramco Team Series Sotogrande de Golf

La golfista norteamericana Nelly Korda ha protagonizado una espectacular remontada en La Reserva Golf de Sotogrande y se ha alzado con una emocionante victoria en una trepidante ronda final de las Aramco Team Series de Sotogrande, dotado con un millón de dólares en premios.

La número 3 del mundo ha superado a su hermana Jessica, líder indiscutible en los primeros 36 hoyos, viniendo desde atrás en la clasificación para ganar por tres golpes de ventaja a su hermana, Pauline Roussin y a la española Ana Peláez.



Precisamente, la malagueña Peláez ha realizado un excelente torneo con una vuelta final de 69 golpes sin bogeys. Al acabar el torneo reconocía que se ha sentido muy bien con el apoyo del público y sueña con la Solheim Cup del próximo año en Málaga. “Ojalá la capitana lo haya estado viendo”, confesó. Y además, añadió: "Estoy muy contenta con mi juego y, sobre todo, con la lucha. Hoy creo que he jugado muy bien; tres bajo par creo que es un buen resultado. Estaba emocionalmente muy estable y terminar con ese par en el último hoyo ha ayudado”.

No obstante, la gran protagonista de esta jornada ha sido Nelly Korda, que ha logrado subir dos posiciones en la clasificación para proclamarse vencedora, registrando así su segundo triunfo en el Ladies European Tour.

La actual campeona olímpica supo sacar partido de los errores de su hermana mayor y también de un costoso triple bogey en el hoyo 11 de Pauline Roussin, que lideró la competición justo durante ese hoyo y ha estado en la pelea todo el día.

Nelly siempre estuvo al acecho, haciendo bien las cosas y, sobre todo, sin cometer errores. Así, se puso por delante en el torneo en el hoyo 14. Por primera vez se colocaba como líder y se mantuvo en esa posición hasta el final. En los últimos hoyos no tuvo problemas y terminó haciendo un 67 para asegurar su segundo título en el Ladies European Tour.

Korda, de 24 años, dijo: "Estoy muy emocionada por ganar, siempre es agradable conseguir una victoria, pero, al mismo tiempo, estoy muy triste porque no era el día que Jess tenía en mente. Supongo que esperábamos un poco más de batalla en la recta final, pero así es el golf. No empecé muy bien la última ronda, pero después tuve una buena racha: me mantuve firme y me dije a mí misma que aún había muchas oportunidades ahí fuera y confiaba en poder aprovecharlas".

El próximo torneo de las Aramco Teams Series se celebrará en Nueva York del 13 al 15 de octubre. Por otro lado, el evento final tendrá lugar en el Royal Greens Golf Club de Jeddah, Arabia Saudí, del 10 al 12 de noviembre. Este año hay un nuevo formato para las Aramco Team Series, que se iniciaron en 2021. Para esta temporada, los equipos compiten durante 36 hoyos -el jueves y el viernes del torneo- con 500.000 dólares en premios que se reparten entre los fourballs con mejor resultado. La marbellí Laura Gomez ha finalizado en el puesto 57º. Hoy tuvo su peor día de la semana (79 golpes) para un total de 222 golpes ( + 6 ).

DETALLES DEL TORNEO

-Mucho público en La Reserva en la jornada sabatina, con muchísima calor y seguimiento de los principales partidos -La ganadora se embolsó casi 74.000 €. La segunda casi 45.000. Y para el Ranking 500 y 320 puntos respectivamente -Nelly Korda no pudo acudir a la rueda de prensa posterior a la entrega del Trofeo. Un fuerte dolor de garganta y molestias durante la jornada se lo impidieron