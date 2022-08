Filtros para la ducha para cuidar el cabello y la piel Emprendedores de Hoy

El cloro se usa como desinfectante para eliminar distintas bacterias y microbios del agua en los sistemas de acueductos públicos. Este elemento químico, no obstante, puede ser muy dañino para el organismo cuando se absorbe a través de los poros de la piel. Produce picor y descamación, especialmente en aquellas personas con pieles sensibles. Otros efectos son la resequedad del cabello y afecciones pulmonares, por la inhalación de la sustancia.

Un buen sistema de filtrado permitirá disfrutar de un agua más pura y saludable. En este sentido, Alcavida es una empresa especializada en la comercialización de filtros para la ducha que purifican el agua de agentes como el cloro, la cal y otras impurezas, mejorando la calidad de vida de las personas.

Variedad de filtros para ducha de Alcavida La compañía española, en su propósito por ofrecer agua más saludable para las personas y para el medio ambiente, dispone en su página web de diversos tipos de filtros para ducha adaptados a cada necesidad. Entre los más destacados, se encuentra el filtro para ducha ONE, elaborado con tecnología de filtrado KDF-55 y carbón activado que elimina los contaminantes orgánicos, obteniendo un agua limpia y pura.

Dentro de su catálogo de productos, también se encuentra el filtro de ducha terapéutico que, además de absorber las sustancias químicas del agua, brinda un baño relajante como un spa. Esto es posible gracias a su sistema de filtrado compuesto por bolas de minerales de silicio que tienen la propiedad de producir iones negativos antioxidantes, los cuales eliminan los radicales libres en la piel, manteniéndola suave, hidratada y en equilibrio. Adicionalmente, el filtro contiene minerales alcalinos que activan el colágeno en la piel, aportan vitamina C y absorben las impurezas del agua a través de un sistema de filtrado de algodón natural.

Para las personas con pieles más sensibles, que se encuentran en zonas costeras donde el agua es muy dura, Alcavida ha diseñado un filtro de ducha que funciona a tecnología CND y doble sistema de filtración de mayas de alta densidad y fibra de coco que elimina las sustancias nocivas un 99 %, brindando un agua sana para la piel y el cabello.

Calidad certificada internacionalmente Todos los filtros que fabrica Alcavida han sido aprobados por la NSF Internacional, una organización independiente que inspecciona y comprueba los estándares de calidad de artículos de salud pública y medio ambiente. Asimismo, cuentan con las certificaciones FDA y SGS, lo que avala la efectividad de sus productos para eliminar eficazmente las impurezas del agua.

Los filtros de ducha son muy fáciles de instalar y cuentan con un sistema de rosca universal que se adapta a cualquier ducha o bañera. La empresa hace envíos en península con plazos de entrega entre 24 a 48 horas. De esta manera, hacen posible que las personas puedan tener agua purificada en sus hogares en el menor tiempo posible, a través de un sistema de filtrado tecnológico y seguro.



