Tatuajes old school en Valencia, con Vieja Escuela Tattoo

Los tatuajes tienen estilos variados, por lo que seleccionar uno en especial depende de varios factores. Debido a esto, es esencial la capacidad y el reconocimiento del artista. No obstante, los gustos y las influencias de personajes públicos también resultan relevantes.

En la actualidad, el tatuaje old school es uno de los estilos con mayor demanda. Aunque se trata de una creación artística antigua, el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas han hecho que tenga mayor visibilidad hoy en día. En Vieja Escuela Tattoo, un estudio de tatuajes de Valencia, se especializan en estas expresiones tradicionales, ofreciendo distintas opciones al público.

Tatuajes old school en Valencia Los tatuajes tradicionales surgieron en Estados Unidos y tuvieron un amplio desarrollo durante las primeras décadas del siglo XX. Durante esos años, una gran influencia artística de la Polinesia hizo que las temáticas de las creaciones estuvieran vinculadas al mar y a la navegación.

La popularidad del old school se ha mantenido con el paso del tiempo y, en la actualidad, es uno de los estilos más requeridos por el público, sin distinciones de géneros o grupos sociales. Aunque ya han pasado varios años desde que apareció, hoy en día, es considerado una tendencia en distintas partes del mundo, como en Valencia.

En esta ciudad, Vieja Escuela Tattoo supone una buena opción para adquirir un tatuaje tradicional. El estudio cuenta con especialistas en este estilo que ofrecen trabajos de calidad y asesoramiento personalizado a cada cliente.

Las características de este tipo de creaciones son las líneas negras y gruesas. Si bien la temática ligada al mar o a los marineros sigue en vigencia, también hay otras opciones como flores y animales.

Artistas capacitados en Vieja Escuela Tattoo Los artistas de Vieja Escuela Tattoo están muy capacitados para prestar sus servicios a los clientes. Cada uno de ellos destaca en un estilo en particular, por lo que son expertos en las creaciones artísticas corporales.

El estudio cuenta con especialistas en tatuajes old school. Uno de ellos es Gastón Oliva, quien puso en marcha este negocio. Con una amplia experiencia tanto de manera independiente como integrando distintas compañías, el tatuador argentino destaca por su arte, donde desarrolla dibujos de estilos tradicional y japonés.

Con más de 15 años en el mercado, Vieja Escuela Tattoo es un punto de referencia para los amantes de la tinta. En la actualidad, el estudio ofrece servicios de tatuajes tradicionales, realistas, blackwork y de línea fina, entre otros estilos, abarcando un amplio abanico de clientes, según la edad y los gustos personales.



