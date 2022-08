El 47% de seguros de vida se firman a prima única financiada por el banco y son reclamables, según Asufin La asociación calcula que estos seguros son hasta un 300% más caros Redacción

lunes, 22 de agosto de 2022, 15:25 h (CET) El 47% de todas las primas de seguro de vida y riesgo que recauda el seguro español se hace través del seguro de prima única financiada que coloca la banca en las hipotecas, cuyo precio es entre un 60% y un 300% más caro que en el mercado libre, según datos recabados por Asufin, que recuerda que este producto es reclamable en los tribunales y que sobre él ya existe jurisprudencia, con hasta medio centenar de sentencias favorables al consumidor.

Asufin apunta que las características de este producto son, fundamentalmente, la imposición de su contratación como condición para la concesión del préstamo, la imposición de la aseguradora y de sus condiciones, que todo el seguro se paga por adelantado en el momento de contratación de la hipoteca y que es el propio banco el que financia el precio del seguro, dentro del préstamo, y cobrando los intereses correspondientes.



Si la hipoteca ascendía a 200.000 euros y la prima del seguro a 15.000 euros, el banco traspasaba los 215.000 euros a la cuenta del cliente y, acto seguido, los 15.000 euros pasaban a ser ingresados en la cuenta bancaria de la compañía aseguradora, de manera que el banco financiaba el seguro. "Financiar este seguro, sin embargo, al 1,5% de la hipoteca, durante 35 años, siguiendo la simulación, generaba un sobrecoste en las cuotas de 45,93 euros, que al multiplicar por las 420 cuotas totales, suman unos intereses de 4.200,60. Es decir, la prima y los intereses añaden un 10% a esos 200.000 euros solicitados por el cliente", sostienen desde Asufin.

Además, la asociación reprocha que la financiación de este seguro no dejaba rastro en las escrituras, sino que la obligación de contratación era sólo verbal y la documentación del seguro se detallaba en documento aparte, y que existía un conflicto de interés, dado que cuando se producía una situación de desempleo o fallecimiento "al banco le resultaba más interesante ejecutar la hipoteca impagada, por lo que el seguro no se activaba de manera automática".

"Es decir, el banco no tiene interés en que su propia filial desembolse el dinero del seguro. En una situación de mercado normal, con entidades bancarias y aseguradoras sin vinculación, esto no es un problema", explica Asufin.

Por ello, la asociación recuerda que los usuarios pueden reclamar por este producto en los tribunales. En su sentencia 266/2020, la Audiencia Provincial de Málaga confirmó que, dado que el importe de la prima incrementaba el coste del préstamo, al estar incluido dentro del capital prestado, su pago era abusivo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

