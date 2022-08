Consejos prácticos para ayudarte a dominar el trading de Bitcoin No te apresures a comerciar sin pruebas sólidas de que las cosas podrían resultar positivas Redacción

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:39 h (CET) Bitcoin es, sin duda, el instrumento más destacado entre los comerciantes en el criptomercado. Desde que apareció por primera vez en 2009, esta moneda virtual ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiendo a algunos comerciantes en millonarios. Bitcoin se encuentra entre los criptoactivos más negociados. También tiene un potencial de ganancias sustancial para un comerciante experimentado. Puede comenzar su aventura comercial con bitalpha ai.

Sin embargo, los traders deben acercarse a Bitcoin con cautela debido a la naturaleza especulativa de su mercado descentralizado. La oferta y la demanda son los principales determinantes del valor de Bitcoin, a diferencia de las monedas fiduciarias que las personas intercambian en los mercados de divisas donde los gobiernos centralizados, los eventos globales y la actividad económica tienen una influencia.

Los problemas de seguridad y volatilidad acompañan a este activo digital, lo que hace que la gestión de riesgos sea esencial en el comercio de criptomonedas. Este artículo destaca consejos para ayudarlo a dominar el trading de Bitcoin mientras mitiga el riesgo.

Enfócate en el trading, no en las apuestas La incertidumbre del resultado es un factor común entre el juego y el trading. En ambos, haces una apuesta y luego esperas los resultados. Sin embargo, la gestión de riesgos es lo que diferencia a un trader de criptomonedas de un jugador. Eso significa que no debes comprar Bitcoin sin evaluar el riesgo de mercado.

Bitcoin es sin duda un activo digital altamente volátil. Por lo tanto, la incertidumbre aumenta al operar con Bitcoin más que con cualquier valor estable. En consecuencia, un trader de Bitcoin debe implementar una estrategia de gestión de riesgos efectiva. Un enfoque sensato es usar órdenes de pérdida limitada y arriesgar una cantidad que se sienta cómodo perdiendo al operar con Bitcoin.

Opere con un propósito Internet está lleno de plataformas donde puedes intercambiar Bitcoin. Sin embargo, no te apresures a comprar y vender monedas digitales porque has encontrado una plataforma de intercambio de criptomonedas. En cambio, ten un propósito o motivo para entrar en la industria del comercio de criptomonedas. Ya sea que decidas hacer scalping o comerciar en el día con Bitcoin, una razón que te lleve hacia tu objetivo.

Además, ten en cuenta que alguien pierde y otro gana al operar con Bitcoin. La alta volatilidad y las grandes ballenas controlan el criptomercado. Por lo tanto, cometer un pequeño error significa que tus notas van a parar a manos de las ballenas gigantes. Además, es mejor no ganar nada con algunas operaciones que recibir pérdidas. Eso significa que evitar algunas transacciones de Bitcoin es una estrategia que puede protegerte de perder dinero.

Comience con una suma pequeña Los traders de Bitcoin deben proceder con cautela y comenzar con una pequeña cantidad de dinero. A pesar de la emoción que genera el mercado y la reputación de obtener ganancias sustanciales para unos pocos afortunados en un período corto, operar con Bitcoin no es una hazaña simple e implica un riesgo significativo.

En general, las criptomonedas son volátiles, lo que puede incitarlo a ponerte en marcha al comenzar. Desafortunadamente, podrías perder la cantidad total en una sola operación. Por lo tanto, concéntrate en las transacciones de Bitcoin de pequeña apuesta cuando empieces a comprender el mercado sin arriesgar tu dinero. Quizás, el mejor consejo para operar con Bitcoin es operar con una cantidad que pueda perder y continuar con su vida como si nada hubiera pasado.

Controle su FOMO Una de las principales razones por las que muchos traders fracasan es el miedo a perderse algo. En la mayoría de los casos, las personas ven el trading de Bitcoin desde la distancia y asumen que pueden obtener ganancias rápidamente. Sin embargo, esta imagen no es realista en el comercio de Bitcoin. El FOMO puede ser una buena oportunidad para que otro trader obtenga una moneda digital. Por lo tanto, mantente alerta y controla tu miedo a perderte algo. Analiza cada situación del mercado de criptomonedas y no te apresures a comerciar sin pruebas sólidas de que las cosas podrían resultar positivas.

Muchos factores influyen en el mercado de las criptomonedas. Por lo tanto, investigar la criptoindustria y los factores esenciales del mercado te ayudarán a tomar una decisión de trading informada. Además, usa una plataforma de trading de Bitcoin que te permita practicar la especulación antes de invertir el dinero que tanto te costó ganar. Analize siempre el mercado antes de operar con Bitcoin.

