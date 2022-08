Datos que debe conocer sobre Bitcoin

Bitcoin es una moneda digital que es misteriosa para algunas personas. Con el tiempo, ha ganado popularidad y muchas personas se están interesando en ella. Todo el mundo quiere probar suerte invirtiendo en esta moneda electrónica. Esencialmente, Bitcoin le permite intercambiar y realizar transacciones de una manera diferente al dinero convencional.

Antes de que decida usar Bitcoin para cualquier transacción seria, infórmese al respecto y considere usar una plataforma comercial de buena reputación como Bitcoin Prime. Aquí hay datos esenciales sobre Bitcoin.

Los pagos de Bitcoin son irreversibles No puede revertir un pago de Bitcoin, y esa es la dura verdad. La persona con la que está realizando la transacción es la única que puede devolverlo. Por lo tanto, asegúrese de que puede confiar en cualquier organización o persona antes de realizar transacciones con ellos. Deben tener una reputación establecida que demuestre que son legítimos y que pueden revertir la transferencia si es necesario. Lo mejor de las billeteras de Bitcoin es que la mayoría de ellas pueden reconocer cuando cometes errores. Por lo tanto, puede tener suerte si su billetera criptográfica no le permite enviar fondos a una dirección no válida por error.

Gravable Muchos países esperan que pague impuestos sobre sus ganancias de Bitcoin. No es una moneda oficial, pero algunas leyes en diferentes países requieren que los usuarios paguen impuestos sobre cualquier cosa que genere valor durante una transacción. Y esto incluye Bitcoin. Por lo tanto, los usuarios de Bitcoin deben considerar las implicaciones fiscales relevantes al usar esta moneda virtual. Idealmente, siga los requisitos legales de su gobierno sobre el pago de impuestos para evitar problemas con las autoridades al usar Bitcoin.

668 millones de transacciones Las personas y las empresas han completado 668 millones de transacciones de Bitcoin desde su lanzamiento en 2009. El número ha aumentado en los últimos años y probablemente continuará a medida que más personas aprendan sobre Bitcoin y comprendan sus beneficios.

El proceso de minería Minar Bitcoin es una empresa costosa. La instalación de una plataforma de minería de Bitcoin y el costo de la electricidad pueden hacer un agujero en su bolsillo. Además, la minería de Bitcoin requiere servidores específicos. Por estas razones, la mayoría de las personas y empresas prefieren comprar Bitcoin en lugar de minar. Una plataforma como BitQL le permite registrarse y comprar Bitcoins con dinero fiduciario.

Casi 100.000 millonarios de Bitcoin Es difícil determinar cuántos millonarios o multimillonarios de Bitcoin hay. Y esto se debe a que las billeteras criptográficas son anónimas y los precios de Bitcoin fluctúan enormemente. Sin embargo, el mundo tiene alrededor de 98.180 direcciones con BTC. En el 2021, Forbes incluyó a 12 multimillonarios de criptomonedas en su lista de multimillonarios. Y estos incluían a los gemelos Winklevoss y Sam Bankman-Fried de FIX.

Se desconoce la identidad de los creadores Nadie conoce al creador o creadores originales de Bitcoin. En 2009, Satoshi Nakamoto presentó esta moneda digital. En 2010, esta misteriosa entidad desapareció de Internet. Nadie sabe si Satoshi es una sola persona o un grupo, y nadie sabe si todavía vive o ha muerto. Hay algunas conspiraciones sobre el fundador donde los teóricos creen que cuatro empresas estuvieron detrás del establecimiento de Bitcoin.

La única forma en que Satoshi Nakamoto se comunicaba con la gente era a través de correos electrónicos o conferencias. Además, su billetera Bitcoin tiene alrededor de 980.000 monedas, lo que la convierte en la entidad más rica del mundo.

El suministro de Bitcoin es limitado Solo existirán 21 millones de bitcoins. Del total, los mineros han generado solo 16,3 millones. El protocolo de Bitcoin estipula que los mineros producirán todos los tokens posibles en 2140. Según el protocolo de Bitcoin, los mineros no pueden generar nuevos bitcoins después de alcanzar este número.

El sistema Bitcoin reduce las recompensas para los mineros a la mitad cada cuatro años. Y esto explica por qué mientras alrededor del 90% del total de bitcoins posibles ya están en circulación, los 2,2 millones de monedas restantes tardarán muchos años en generarse.

Conclusión

Bitcoin ha crecido dramáticamente en popularidad, principalmente debido a su tecnología subyacente, transparencia y eficiencia. Esta moneda electrónica no es la única criptomoneda en el mundo. Sin embargo, es la moneda virtual pionera la que le dio la ventaja de ser el primero en moverse. Comprender estos hechos le permitirá decidir si usar, operar o invertir en esta moneda virtual.