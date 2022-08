¿Cuál es el trasfondo del Yuan Digital? Actualmente muchos chinos apuestan por esta moneda digital Redacción

lunes, 22 de agosto de 2022, 11:14 h (CET) Hay una pregunta: si las monedas digitales ya están disponibles, ¿por qué China va a lanzar una nueva moneda digital (el yuan digital chino)? La respuesta simple, estos son sistemas de pago de terceros en China, como Alipay y WeChat, que brindan una forma para que los chinos usen monedas digitales.

Este sistema puede cambiar monedas digitales por dinero en efectivo. Por ejemplo, supongamos que un ciudadano chino envía un yuan mediante Alipay a otra persona para recibir un yuan físico. El gobierno quiere reemplazar todo el papel moneda y las monedas físicas en el país y lanzar un sistema digital que solo el gobierno puede controlar, administrar o rastrear. Comience a operar con Yuan digital en Yuan Pay Group.

La historia del efectivo físico En la antigüedad, la gente siempre entregaba bienes a cambio de otros bienes porque no había monedas, pero las monedas llegaron a existir con el tiempo. En ese momento, las personas tenían algo que podían intercambiar por bienes y servicios de forma legal.

El problema más considerable con el intercambio de bienes por bienes y servicios fue medir la calidad y cantidad correctas. Por ejemplo, si das arroz a cambio de leche, sería muy complejo para las personas dar la cantidad adecuada y el reto de medir el valor de ambas cosas. Pero las monedas hicieron que las personas estimaran sin esfuerzo la cantidad correcta del valor y de esta manera todas las personas estaban felices.

Después de unos años, apareció un nuevo tipo de moneda que era el papel moneda, y ahora el papel moneda es el método más conveniente y utilizable en todos los países. Es el método de pago que más se prefiere entre todos los métodos de pago. Era un problema para las personas llevar muchas monedas en un bolsillo y bolso, además que es muy tedioso contar una cantidad considerable de monedas y lleva mucho tiempo. Suponga que compra un nuevo iPhone usando monedas de su bolsillo. ¿Cómo se sentiría el comerciante si le tomara algunas horas contar el efectivo? Es por eso que surgió el papel moneda, una cantidad importante en una sola hoja de papel reduce el peso de llevar billetes o monedas.

El comienzo de la era digital La gente usaba papel moneda para todas las transacciones y monedas en algunos casos, pero en 2008 llegó una nueva moneda revolucionaria: la criptomoneda. Cuando llegó la criptomoneda, las perspectivas de las personas sobre el dinero cambiaron. Millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo intercambian diferentes criptomonedas como Bitcoin, Cardano, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, etc. Desafortunadamente, muchos países restringieron las criptomonedas debido al lavado de dinero, la evasión de impuestos y el fraude, China también fue uno de los países que prohibió las transacciones con criptomonedas.

China en 2014 Bitcoin fue popular en 2014, muchas personas comenzaron a usarlo como moneda legal en todo el mundo, la cantidad de usuarios aumentó rápidamente. Dado que las monedas Bitcoin o criptomonedas son descentralizadas, el gobierno no puede controlarlas. Es por esto que, China estaba pensando en lanzar su moneda digital que la gente podría usar para sus transacciones diarias. Sin embargo, el gobierno rastreará cada transacción de los ciudadanos chinos ya que no puedan rastrear las criptomonedas.

El lanzamiento de una institución para la moneda digital China lanzó una institución en 2016 para investigar la implementación del yuan digital. La institución del equipo de investigación en China fue establecida por el Banco Popular de China (PBOC por sus siglas en inglés) para saber cómo funcionaría el yuan digital y el efecto en el país tras el lanzamiento del yuan digital o moneda digital en China. En 2017, el gobierno aprobó el plan para establecer o desarrollar el yuan digital, que ahora se puede ver en China.

El año 2020 En 2020, llegó el momento de probar el yuan digital lanzándolo en algunas ciudades, el gobierno lo probó en ciudades famosas de China como Shenzhen, Suzhou, Xiongan, Chengdú, etc. El gobierno de China realizó muchas pruebas similares a loterías para atraer a los ciudadanos chinos de las otras aplicaciones de pago digital como Alipay y Yuan, la oferta era ganar 200 yuanes que aparecerán en su banco después de probar el yuan digital. Como resultado, muchas personas comenzaron a apostar por el yuan digital.

