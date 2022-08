Alineadores invisibles de DR SMILE: ¿Por qué han tenido tan buena acogida en España? Su apuesta de valor también queda patente a nivel de accesibilidad Redacción

sábado, 20 de agosto de 2022, 08:53 h (CET) DR SMILE se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles del mercado alemán de la estética dental. En la actualidad, el grupo registra una tasa de adquisición excepcional en todo el continente europeo con más de 250 consultorios asociados en Austria, Alemania, Francia, Polonia, Italia, Suiza, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y, también, España. Su origen se remonta a 2016, cuando Jens Urbaniak y Christpher von Wedemeyer estrecharon lazos en Berlín y fundaron conjuntamente la marca DR SMILE. Su principal aportación al segmento de las clínicas dentales radica en su innovación dentro de la impresión 3D.

El principal objetivo del proyecto es ofrecer una experiencia 360 y los resultados han supuesto un antes y un después dentro del sector. DR SMILE ha sido pionero en integrar la impresión 3D en el ámbito de la odontología. Tanto para reemplazar como para reparar un diente dañado como para diseñar modelos de ortodoncia 100% adaptados a las particularidades de cada paciente. Su ortodoncia invisible es, sin duda, una de sus principales bazas pero, ¿a qué se debe su éxito sin precedentes en España? A continuación, te hablamos de algunos de los motivos que lo han propiciado. ¡Toma nota!

Una solución menos invasiva La popularidad de la ortodoncia viene determinada en parte por el grado de intimidad que proporciona durante el tratamiento. Frente a las soluciones convencionales usadas con brackets, el Invisalign no deja ningún tipo de rastro visible. Al final, esto se traduce en una experiencia menos invasiva y más cómoda en todo tipo de contextos sociales. Mayor comodidad durante el tratamiento La ortodoncia clásica requiere del ajuste periódico de los brackets, situados en la cara externa de los dientes. Se trata de un componente fijo y que interfiere durante la rutina obstaculizando y restringiendo la ingesta de determinados alimentos, especialmente, aquellos que son sólidos. La ortodoncia invisible, en cambio, es removible. Esto significa que puede extraerse en determinados momentos, por ejemplo, a la hora de comer. El tratamiento es efectivo aplicándose durante 22 horas al día por lo que retirarlo en determinados momentos del día no supone ningún tipo de problemática. Al tratarse de una solución completamente flexible a las necesidades del paciente, proporciona una experiencia más confortable y disfrutable.



Los alineadores invisibles generan menos molestias en comparación con las soluciones tradicionales. A lo largo del tratamiento apenas generan sensación de dolor o incomodidad. Más allá de las leves molestias que se experimentan durante las primeras horas de su aplicación, la ortodoncia invisible pasa prácticamente desapercibida. En el caso de su análoga clásica la situación difiere bastante. Los brackets pueden llegar a generar llagas en la cara interna de la boca así como en los labios. Además, requieren de mayor tiempo de acoplamiento y seguimiento basado en ajustes periódicos cada mes que pueden generar molestias de forma continua. Resultados visibles en menos tiempo Un tratamiento de ortodoncia invisible reduce considerablemente las necesidades en materia de seguimiento. Gracias a ello, los pacientes no sólo deben hacer menos visitas al dentista durante el proceso, sino que además, la duración del mismo es llamativamente más reducida. Llevarlo a cabo a través de DR. SMILE, el plazo puede oscilar fácilmente entre los cuatro y nueve meses en promedio. No obstante, es importante tener en cuenta que existen algunos factores que pueden influir. Las particularidades de cada paciente o el grado de desviación que exista en sus piezas dentales determinará los ritmos del tratamiento. Una solución altamente asequible La ortodoncia invisible ha irrumpido con fuerza dentro del campo de la odontología y la estética dental porque, como vemos, aporta grandes ventajas cualitativas que derivan en experiencias más confortables, íntimas y efectivas. No obstante, su apuesta de valor también queda patente a nivel de accesibilidad. Con DR SMILE este tratamiento está al alcance de todo tipo de usuarios, independientemente de cuáles sean sus circunstancias socioeconómicas. Con tan sólo una cuota de 31 euros mensuales, es posible iniciar el proceso y además, tener acceso a un seguimiento en remoto, es decir, sin necesidad de hacer desplazamientos físicos hasta las instalaciones.

No obstante, en cualquier caso, todos los pacientes pueden compaginar esta modalidad con visitas presenciales en caso de que lo necesiten o lo crean conveniente. DR SMILE pone al alcance de nuestra mano un servicio que integra lo mejor de la ortodoncia tradicional, el potencial de las nuevas tecnologías y unos planteamientos basados en una sólida experiencia dentro del ámbito de la salud bucodental. La alternativa más razonable del mercado Optar por un tratamiento de ortodoncia invisible en DR. SMILE se reduce en una serie de ventajas que abarcan la dimensión económica con unos precios más reducidos frente a las soluciones convencionales o unos plazos de tiempo más reducidos para obtener unos resultados naturales y efectivos, una mayor apuesta por la tecnología lo cual implica mayor precisión y unos procedimientos más cómodos. Una vez que se analiza con detenimiento la propuesta de valor que ofrecen estas clínicas, resulta sencillo comprender a qué se debe su gran acogida y su irrupción masiva en el territorio nacional.

