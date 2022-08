EMPRESAS DE CONSERJES; ¿Cuáles son las funciones de un conserje?

Un conserje es la persona responsable del cuidado y mantenimiento de un edificio y sus funciones abarcan desde la vigilancia hasta la limpieza Las empresas de conserjes ofrecen sus servicios en distintos sectores como: comunidades de vecinos, edificios de oficinas, edificios públicos, escuelas, hoteles, etc. Esto quiere decir que los conserjes pueden encontrarse en todo tipo de lugares, dependiendo del lugar de trabajo, las funciones de un conserje pueden variar, pero en general tiene el mismo propósito "cuidar el edificio".

Un buen conserje tiene que tener contacto directo con otras personas, como vecinos y empleados, por lo que es importante que sean cordiales, organizados y capaces de hacer su trabajo sin supervisión directa.

Al disponer de un servicio de conserjería en una comunidad, un edificio de oficinas o una escuela, puede proporcionar una serie de ventajas.

La importancia de un conserje en una comunidad

Es bien sabido que los conserjes realizan las tareas esenciales de protección y cuidado. Sin este indicador, una comunidad sería muy difícil de convivir.

Un conserje es una persona que se encarga de una propiedad, así como de las instalaciones pertenecientes al edificio, las zonas comunes, la limpieza y la gestión de las llaves. Además de estas funciones, el conserje conoce a los vecinos, detecta la presencia de intrusos, avisa de cualquier incidente sospechoso.

Funciones de un conserje

Trabajar como conserje puede parecer un trabajo agradable, pero en realidad tienen muchas tareas que realizar en un día y son responsables de diferentes áreas de trabajo.

Para trabajar como conserje, normalmente hay que ser organizado, responsable, metódico y, sobre todo, puntual. Deben tener una amplia gama de conocimientos, incluidos los conocimientos básicos de mantenimiento, para poder solucionar los problemas sin tener que llamar a otros técnicos.

A este respecto, también es importante definir con precisión las tareas del conserje desde el principio para evitar malentendidos en el futuro.

La externalización de los servicios de conserjería se ofrece a menudo a las comunidades de vecinos. Esto se hace no sólo para ahorrar dinero, sino también para eliminar los problemas que surgen cuando se contrata a la propia comunidad.

Por lo tanto, hay que destacar la función del conserje:

Vigilar las entradas del mismo y llevar un control de quién entra y quien sale. Realizar el mantenimiento del jardín. Gestionar las zonas comunes de la comunidad. Ser el responsable del encendido y la programación de las luces, calefacción, etc. de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad de vecinos. El conserje es el responsable de distribuir y entregar el correo en cada piso según lo solicitado por los propietarios de la comunidad. Sacar los cubos de la basura, así como realizar la limpieza de los mismos. Limpiar las zonas comunes del edificio, incluidos los ascensores y las escaleras. El conserje controla el acceso al edificio y es el primero en detectar a los intrusos, lo que aumenta la tranquilidad y la seguridad. Puede filtrar la correspondencia comercial y la publicidad, a veces molestas e intrusivas. Puede ocuparse de la entrega de cajas, paquetes y cartas urgentes que esperan los vecinos, para que no tengan que preocuparse si no están en casa cuando llega su pedido. Al utilizar los servicios de conserjería, hay una persona responsable de informar de un problema a un profesional que lo resolverá lo mejor posible y confirmará que se ha solucionado para que el problema se pueda resolver más rápidamente. El conserje se encarga de la revisión de obras y la gestión de la iluminación para que los vecinos puedan disfrutar al máximo de sus zonas comunes. ¿Qué hay que hacer para convertirse en conserje?

¿Qué se necesita para ser conserje? Para ser conserje no es necesario tener estudios ni titulaciones específicas, pero sería ideal de que el candidato tenga conocimientos en diversas áreas.

Cuando se trata de la gestión de comunidades, los conocimientos de albañilería, fontanería, pintura, etc. no están de más. Sin embargo, el conserje no tiene por qué saber hacer todas las reparaciones, y parte de su función es informar al equipo técnico necesario. Si hay algún inconveniente con las instalaciones comunes como el agua, la electricidad o el teléfono, es responsabilidad del conserje ponerse en contacto con el técnico correspondiente para resolver la avería.

En cuanto a las características y métodos de trabajo, debe ser puntual, organizado, ordenado, flexible y capaz de resolver problemas, averías e incidencias.

¿Por qué contratar a un conserje?

A la hora de contratar a un conserje para cuidar, mantener y limpiar un edificio, hay que seguir varios criterios de selección para elegir correctamente a la persona adecuada para este exigente trabajo.

Es aconsejable comprobar el currículum del candidato, las referencias, los certificados de buena conducta emitidos por la autoridad municipal, solicitar el DNI y, con toda esta información, abrir la carpeta del empleado (o expediente laboral).

Para evitar futuros conflictos, se recomienda que los contratos de trabajo sean lo más completos posible.