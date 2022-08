La importancia de acudir a las revisiones anuales para mantener una boca sana de Dentomedic

Mantener una boca sana es esencial para prevenir enfermedades como la caries dental y la gingivitis. Estas condiciones pueden causar dolor e incluso inducir la pérdida dental. Sin embargo, un dentista en Palencia puede ayudart a prevenir estas complicaciones mediante una breve visita anual El principal problema con la mayoría de las condiciones que afectan la cavidad bucal es que no manifiestan síntomas hasta alcanzar estados avanzados. A pesar de que es posible identificar enfermedades como la caries dental antes que progrese y cause dolor, en muchas ocasiones estas condiciones se desarrollan en áreas donde no es posible detectarlas a simple vista. Por tal razón, la ayuda del dentista es fundamental para un correcto diagnóstico y tratamiento.

Por un lado, la caries dental es una enfermedad que desmineraliza los dientes, debilitándolos y creando cavidades. En un principio, la lesión de la caries se manifiesta como una pequeña mancha blanca. Sin embargo, de no ser atendida, esta mancha evoluciona y se convierte en una pequeña cavidad negra. Además, cuando no es tratada, la lesión se expande, profundiza y agranda a medida que pasa el tiempo, llegando a generar dolor una vez que se ha agravado lo suficiente.

Adicionalmente, el problema fundamental de la caries dental es que el tejido dental destruido no se puede regenerar. Por tanto, el dentista debe eliminar todo el tejido afectado por la caries y rellenar la cavidad con materiales especiales, como la resina dental.

Por esta razón, acudir a controles anuales con un dentista en Palencia puede ayudar a mantener los dientes sanos y sin restauraciones amplias.

Generalmente, la caries dental es una enfermedad que progresa con lentitud. Por ende, un lapso de un año es una ventana de tiempo prudencial para detectar lesiones de caries antes de que se causen grandes daños.

Los dentistas están entrenados para detectar la caries en sus estados iniciales y para tratarla antes que progrese. De hecho, pueden aplicar tratamientos con flúor si es detectada cuando aún es únicamente una mancha blanca y evitar que se transforme en una cavidad.

No obstante, la presencia de caries dental no es la única condición que debe ser evaluada anualmente. La enfermedad periodontal es otra condición recurrente que puede prevenirse mediante controles anuales en la clínica dental Palencia.

Esta condición, causa la inflamación de las encías y es fácilmente identificable por la presencia de sangrado durante el cepillado dental u otras actividades. Por otro lado, la enfermedad periodontal puede progresar y llegar a afectar el hueso alrededor de los dientes si no es tratada a tiempo, pudiendo ocasionar pérdidas dentales.

El dentista en Palencia puede tratar la enfermedad periodontal y evitar que progrese mediante una limpieza dental. Este procedimiento se realiza durante la revisión anual y consiste en eliminar todo el cálculo adherido a los dientes.

El cálculo es un depósito mineralizado y endurecido que se forma alrededor de los dientes e induce la inflamación de las encías. Debido a su fuerte unión con los dientes, solo puede ser removido por el dentista utilizando instrumentos especiales.

En consecuencia, acudir a una revisión anual es la única manera de asegurarse de que la boca permanezca realmente sana. Desafortunadamente, muchas enfermedades que afectan la boca pueden estar presentes a pesar de no manifestar síntomas. Por lo tanto, solo el dentista es capaz de identificarlas y aplicar tratamientos tempranos que eviten su desarrollo y complicaciones.